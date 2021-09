Rząd planuje nowy parapodatek. Fiskus może zarobić 100 mln zł

fot. Nomad_Soul / / Shutterstock

Nadchodzi zmiana prawa komunikacji elektronicznej. Wraz z nią rząd chce przejąć niewykorzystane pieniądze z przedpłaconych kart do telefonu oraz skrócić czas, w jakim klienci mogą się o nie upomnieć. Eksperci wskazują na nowy parapodatek.

Aktualnie klienci, którzy posiadają niewykorzystane środki pieniężne na karcie telefonicznej przedpłaconej przy zmianie firmy telekomunikacyjnej mogą złożyć wniosek o ich zwrot na rachunek bankowy w ciągu roku od zakończenia umowy. Jednak z reguły pieniądze trafiały na konto operatora. Można zaryzykować stwierdzeniem, że użytkownik sieci, któremu na koncie pozostało kilka złotych, przeważnie nie upominał się o ich zwrot. I tutaj możliwość "zarobku" zobaczył fiskus.

Nawet 100 mln zł z kart przedpłaconych

Przeważnie niewykorzystane środki na karcie typu pre-paid do telefonu wahają się od kilkudziesięciu groszy do kilkunastu lub kilkudziesięciu złotych. To stosunkowo niewielka kwota, jeżeli brać ją pod uwagę samodzielnie. Jednak, gdy takich kart jest więcej, robi się z tego większa suma. Jak podaje Business Insider, z tytułu pieniędzy niewykorzystanych pieniędzy na kartach przedpłaconych do budżetu może wpłynąć nawet 100 mln zł w ciągu roku. Rząd proponuje przekazać je na Fundusz Szerokopasmowy.

Pieniądze z Funduszu Szerokopasmowego mają być wykorzystane m.in. na szkolenia, które podniosą poziom kompetencji cyfrowych Polaków. Ich beneficjentami są w głównej mierze samorządy.

Nowe przepisy dotyczące kart przedpłaconych na telefon zawierają także skrócenie okresu, w jakim klient może złożyć wniosek o zwrot pieniędzy przy zmianie operatora sieci do 6 miesięcy od rozwiązania umowy. Nowe rozwiązanie ma cechy parapodatku. Pieniądze, które aktualnie zostają u operatorów, po wprowadzeniu zmian w prawie komunikacji elektronicznej trafią do budżetu państwa.

Głos w sprawie zabrał prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Z jego słów wynika, że kluczowe będzie stworzenie przepisów prawnego, który pozwoli na dokonanie automatycznego zwrotu pieniędzy po zakończeniu umowy z operatorem.

DF