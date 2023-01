Nowy operator komórkowy wszedł do Polski. Będzie wynajmował iPhone’y

PHOX – tak nazywa się nowy wirtualny operator komórkowy, który rozpoczął działalność na polskim rynku – informuje serwis telepolis.pl. PHOX będzie korzystał z infrastruktury należącej do Plusa, a w ofercie będzie miał smartfony na wynajem.

fot. Michaela Rehle / / Reuters

Do wyboru będą jednak wyłącznie smartfony produkowane przez Samsunga i iPhone’y Apple’a. Do wyboru są dwa warianty planów taryfowych. W obu będzie można liczyć na nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce. W tańszej wersji, kosztującej 25 zł za miesiąc, do wykorzystania będzie 20 GB internetu. W droższej, za 40 zł miesięcznie będzie można liczyć na 50 GB internetu. Wynajmujący smartfona lub iPhone’a zapłacą odpowiednio 15 i 30 zł.

Do tego trzeba oczywiście doliczyć koszt wynajęcia urządzenia. Dla przykładu, za iPhone’a 14 Plus z pamięcią 128 GB trzeba zapłacić miesięcznie 249 zł. Zakup urządzenia to wydatek 5899 zł.

Klienci, którzy wynajmą smartfony lub iPhone’y od PHOX będą mogli liczyć także na ich serwis, jednak bezpłatnie wyłącznie raz w roku.

MKZ