Nowy minister finansów: W planie reformy podatkowej były błędy

Komisja Helsińska: trzeba usunąć Rosję z Rady Bezpieczeństwa ONZ i dać jej miejsce Ukrainie

Komisja Helsińska, działająca przy Kongresie USA, zwróciła się do amerykańskiego sekretarza stanu Antony'ego Blinkena z apelem o wszczęcie kroków mających na celu usunięcie Rosji z Rady Bezpieczeństwa ONZ. Eksperci są sceptyczni, co do szans powodzenia tej inicjatywy - pisze magazyn "Foreign Policy".