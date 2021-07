Nowy miesiąc, świeży powiew optymizmu. WIG20 w końcu w górę

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Końcówka czerwca zasiała pewne wątpliwości, jednak nowy miesiąc przyniósł na GPW nową falę optymizmu. Pierwsza sesja lipca zakończyła się wyraźnymi wzrostami warszawskich indeksów, w szczególności dotyczyło to WIG20 prowadzonego przez KGHM, Allegro i odbijające banki.

Czerwiec był z jednej strony miesiącem nowych maksimów na GPW, z drugiej końcówka miesiąca wypadła blado. Zamknęły go dwie sesje wyraźnych spadków, a i na wcześniejszych wyraźnie brakowało obserwowanego w poprzednich tygodniach optymizmu. Serię tę przerwała pierwsza lipcowa sesja, co częściowo może sugerować, że za spadkami z końcówki czerwca mogła też stać realizacja zysków "na zamknięcie półrocza", a nowy kwartał przynosi nowe rozdanie w portfelach dużych graczy.

Szczególnie tyczy się to największych spółek, WIG20 po spadkach we wtorek o 1,2 proc. i w środę o 1,8 proc. w czwartek zyskał 1,5 proc. Mocno pomogło to także WIG-owi, który zamknął dzień wzrostem o 1,2 proc. Słabiej wypadły inne główne indeksy, mWIG40 zyskał 0,4 proc., a sWIG80 0,8 proc. Obroty na szerokim rynku sięgnęły wysokich 1,3 mld zł.

Najmocniej w składzie WIG20 urosło CCC - o 6,6 proc. Zdecydowanie większy wkład w wynik indeksu wniosły jednak 3,1-proc. wzrosty KGHM-u oraz 2,6-proc. wzrosty Allegro. Ta ostatnia spółka poinformowała, że uruchomiła nową usługę logistyczną dla sprzedawców, która obejmuje przechowywanie, pakowanie i wysyłanie produktów poprzez centrum logistyczne A2 Warsaw Park.

O ponad 2 proc. urosły także papiery CD Projektu i PKO BP. W przypadku producenta gier warto odnotować, że z rejestru krótkiej sprzedaży na akcjach spółki wykruszyło się SCGE Management. PKO BP prowadziło z kolei symboliczne odbicie banków, które w końcówce czerwca miały największy udział w spadkach głównych indeksów GPW. Nie było to jednak odbicie szczególnie spektakularne. Po środowym -5,4 proc., w czwartek WIG-Banki zyskał 1,4 proc.

Warto także zwrócić uwagę, że rosła zdecydowana większość podmiotów notowanych w WIG20. Pod kreską sesję zakończyła tylko trójka podmiotów: PGNiG (-0,7 proc.), PGE (-1,2 proc.) oraz Asseco Poland (-1,6 proc.).

W mWIG40 wzrostem wyróżniła się Polenergia - kurs poszedł w górę o 7,5 proc. do 75 zł, najwyżej od miesiąca. Drugą sesję z rzędu zniżkował Mabion. Tym razem spadek wyniósł 2,6 proc. przy piątych obrotach w indeksie wynoszących 11,5 mln zł. Mocniej w indeksie tracił tylko Play Way - w dół o 3,3 proc. przy 1,3 mln zł obrotów.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 4078,89 0,36 -1,06 0,18 26,34 14,81 DAX Niemcy 15603,81 0,47 0,09 0,23 27,27 13,74 FTSE 100 W.Brytania 7125,16 1,25 0,21 0,63 15,71 10,29 CAC 40 Francja 6553,82 0,71 -1,17 0,99 33,02 18,06 IBEX 35 Hiszpania 8932,30 1,26 -1,56 -2,80 23,59 10,63 FTSE MIB Włochy 25286,06 0,73 -0,54 -0,14 30,81 13,73 ASE Grecja 888,13 0,37 -2,39 -0,67 38,46 9,78 BUX Węgry 47908,81 1,42 -1,44 2,59 35,36 13,94 PX Czechy 1144,40 -0,73 -1,49 -2,50 23,89 11,42 RTS INDEX (w USD) Rosja 1656,61 0,17 -0,50 2,63 36,61 19,40 BIST 100 Turcja 1372,78 1,21 -2,69 -4,14 19,05 -7,04 WIG 20 Polska 2250,58 1,45 -0,99 0,77 26,98 13,44 WIG Polska 66836,25 1,16 -1,34 0,84 33,39 17,20 mWIG 40 Polska 4843,27 0,38 -3,19 -1,03 36,53 21,80 Źródło: PAP

Adam Torchała