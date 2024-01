Nowy dworzec dworzec autobusowy w Lublinie robi wrażenie. Powstał ze środków UE

Trzydziestu przewoźników wykonujących m.in. kursy do Chełma, Biłgoraja, Marsylii i Kijowa korzysta od piątku z nowego dworca autobusowego w Lublinie. Zdaniem wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jana Szyszki, inwestycja pokazuje, jak fundusze europejskie poprawiają jakość życia.

/ Materiały dla mediów

Wiceminister Szyszko podczas piątkowej inauguracji nowego dworca stwierdził, że to ważna inwestycja dla Lublina i województwa lubelskiego a nowy obiekt jest wygodny, nowoczesny, ekologiczny i "na miarę 2050 r."

Materiały dla mediów

"Lublin to duże, bardzo prężnie rozwijające się miasto, ale jest prawdą, że przesiadki między różnymi środkami transportu w Lublinie były w ostatnich latach utrudnione" - podał wiceminister. Przypomniał, że ze względu na odległość między dworcem PKS i PKP przesiadki trwały od 30 do 40 minut, co - jego zdaniem - nie było praktyczne i ograniczało mobilność. Wyraził satysfakcję, że nowy budynek dworca autobusowego jest obok kolejowego. "Lepsze połączenia, większa mobilność między Lublinem a mieszkańcami województwa lubelskiego (…) oznacza lepszy dostęp do szkół, uczelni, lepszej pracy" - stwierdził.

Inwestycja - przypomniał Szyszko - uzyskała 195 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Jak wskazał, "przed nami kolejne inwestycje, kolejne okazje do wykorzystania należnych Polsce funduszy europejskich dla poprawy jakości życia zwykłych mieszkańców". "Nie ma lepszych przykładów niż ten właśnie dworzec na to, że fundusze europejskie poprawiają jakość życia każdej i każdego z nas na co dzień" – dodał.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk stwierdził, że otwarcie dworca jest dopełnieniem strategii inwestycyjnej. "Ponad dekadę budujemy zintegrowany transport publiczny w Lublinie i staramy się współpracować z samorządem województwa przy realizacji - jako stolica regionu - tego systemu komunikacji" – powiedział.

Materiały dla mediów

Materiały dla mediów

Według prezydenta, nowy dworzec spełnia "wyśrubowane standardy" związane ze zrównoważonym rozwojem. Jako przykłady wskazał m.in. zastosowanie fotowoltaiki, pomp ciepła i rozwiązań dla osób niepełnosprawnych. "Chcieliśmy tym dworcem budować nowy standard takich obiektów, które mają zaspokajać potrzeby mieszkańców, w tym pasażerów i turystów spoza naszego regionu. Takiego dworca chyba w Polsce nie ma" – przyznał.

"Ta inwestycja trafiła w najgorszym okresie pocovidowego procesu podwyższania cen materiałów" – powiedział Żuk.

Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski wyraził nadzieję, że dworzec stanie się symbolem regionu i Lublina. "Lubelskie ma aspiracje, żeby wstawać z kolan, być coraz bardziej rozpoznawalnym regionem, gdzie chętnie będą ludzie inwestować, przyjeżdżać na wypoczynek" – powiedział. Przypomniał, że początkowo inwestycja miała otrzymać 172 mln zł dofinansowania, ale potem ta kwota wzrastała. Zdaniem marszałka, świadczy to o determinacji samorządu województwa, żeby inwestycję zrealizować.

Materiały dla mediów

Materiały dla mediów

Materiały dla mediów

Nowym dworcem zarządza miejska jednostka Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.

"Od dzisiaj mamy ok. 170 kursów dziennie, 30 przewoźników" - powiedział mediom dyrektor ZTM Grzegorz Malec. Wyjaśnił, że ze starego dworca korzystało ok. 120-150 przewoźników, którzy są na różnych etapach uzyskiwania pozwoleń na nowe połączenia i przenoszenia się do nowego miejsca. Malec zakłada, że 75 proc. firm przeniesie się do marca lub kwietnia. "Natomiast cały proces może potrwać do wakacji" – przyznał.

Od 12 do 26 stycznia dojazd z dotychczasowego dworca do nowego obiektu pasażerom ułatwi wprowadzona przez lubelski ZTM bezpłatna linia DL. Autobusy będą zatrzymywać się wyłącznie na dwóch przystankach: Dworzec Gł. PKS (al. Tysiąclecia) i Dworzec Lublin (ul. Dworcowa). Dyrektor ZTM przyznał, że rozważane jest przedłużenie czasu funkcjonowania bezpłatnej linii.

Materiały dla mediów

Odpowiadając na pytanie dziennikarzy dyrektor Malec podał, że na terenie dworca są już pracownicy ZTM, którzy pomagają podróżnym, działają kasy biletowe i informacja pasażerska. Na parterze - wskazał - jest mały punkt gastronomiczny a drugi, większy zostanie otwarty w ciągu kilkunastu dni na piętrze. Z powodu braku ofert w dwóch przetargach nie udało się natomiast wyłonić firmy do obsługi bagażowni. "Na pewno tutaj bagażówka będzie" – zapowiedział.

W sobotę i niedzielę w godz. 12-18 na dworcu odbędą się Dni Otwarte z warsztatami dla dorosłych i dzieci, konkursami, zabawami z nagrodami oraz grą miejską. W programie m.in. oprowadzanie po budynku i okolicy dworca, prezentacja autobusów i trolejbusów komunikacji miejskiej, występy taneczne, pokazy sztukmistrzów i Poławiaczy Pereł. W sobotę o godz. 17 koncert zagra Łukasz Jemioła oraz Tomasz Delmaczyński, natomiast w niedzielę o godz. 12 Łukasz Jemioła wystąpi w duecie z Pawłem Błędowskim.

18 grudnia 2020 r. lubelski ratusz zawarł z firmą Budimex umowę na budowę trzykondygnacyjnego dworca autobusowego, parkingiem podziemnym dla 174 samochodów, placem peronów odjazdowych i przyjazdowych, a także przebudowę pl. Dworcowego i sąsiadujących dróg.

Materiały dla mediów

Prace budowlane miały zakończyć się 15 maja 2023 r., ale ratusz zawarł z wykonawcą aneks do umowy, w którym datę końcową wyznaczono na 20 października ub.r. Jak informowano, wpływ na wydłużenie budowy miały kolejne nieplanowane roboty dodatkowe oraz zamienne.

Budowa dworca i przebudowa pobliskich dróg to najważniejsza część projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to prawie 340 mln zł, z czego blisko 195 mln zł stanowi dofinansowanie z UE.

Ratusz wyjaśnił, że poza budynkiem Dworca Lublin, projekt unijny obejmował także inne zadania – budowę nowego zjazdu z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Dworcowej oraz budowę łącznika ul. Dworcowej i al. Piłsudskiego, jak również rozbudowę ul. Krochmalnej o dwie nowe drogi, wzdłuż których powstało ponad 120 miejsc postojowych dla busów i autobusów. W rejonie ul. Krochmalnej stanął również budynek socjalno-techniczny dla obsługi dworca, z częścią przeznaczoną dla kierowców. Te zadanie te zostały już zakończone i odebrane.(PAP)

