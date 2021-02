"Nowy Polski Ład". Prezydent rozmawiał z premierem o założeniach programu

Kancelaria Premiera RP

Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim o założeniach programu "Nowy Ład" - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta na stronie internetowej. Podczas spotkania prezydent zadeklarował m.in. wsparcie przy tworzeniu programu odbudowy gospodarki po obostrzeniach.

O spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim dotyczącym "Nowego Polskiego Ładu" poinformowała w poniedziałek przed południem PAP.

Jak przekazała Kancelaria Prezydenta na stronie internetowej, "prezydent Andrzej Duda zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego do Pałacu Prezydenckiego, aby zapoznać się z propozycjami założeń rządowego programu +Nowy Ład+, który zawiera plany inwestycyjne oraz propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego na czas po pandemii".

"Priorytetem dla prezydenta Andrzeja Dudy jest walka z wciąż trwającą pandemią i skuteczne przeprowadzenie Narodowego Programu Szczepień, niemniej równie pilnej uwagi wymagają społeczne i gospodarcze skutki lockdownu" - podkreślono. "Dlatego prezydent chce wesprzeć rząd przy tworzeniu programu jak najszybszej odbudowy gospodarki po wielomiesięcznych obostrzeniach. Podczas spotkania omówiono zasady współpracy w tym zakresie ośrodka prezydenckiego z rządem" - czytamy na stronie internetowej Kancelarii.

Zaznaczono, że prezydent podczas spotkania zwracał uwagę na to, że "w centrum zmian wyznaczonych przez nowy plan inwestycyjny musi znaleźć się obywatel, który otrzyma wsparcie i wymierne zyski, dzięki dalszym głębokim reformom państwa". "Dlatego sposobem na szybki powrót polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu jest wprowadzenie kompleksowych zmian, które obejmą nowe zasady rozwoju gospodarki i finansów publicznych. Zapewnią ulgi dla przedsiębiorców, wskażą rozwiązanie dla problemów ochrony zdrowia, pozwolą na utrzymanie niskiego bezrobocia, zapewnią wsparcie rodziny i podreperowanie jej budżetu oraz zagwarantują dalszą digitalizację usług publicznych" - podkreślono.

Ponadto KPRP przekazała, że "Program Nowy Ład dotyczyć będzie także mieszkań, edukacji, młodych, seniorów, rolnictwa, klimatu, energetyki czy kultury". "Ma zawierać m.in. szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych. W ocenie Prezydenta program, będący silnym impulsem napędzającym gospodarkę, ma być też sygnałem dla inwestorów, że warto w Polsce rozwijać biznes" - czytamy.

Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego program "Nowy Polski Ład" będzie zawierał przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii. W ramach programu rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych - mówił w styczniu Morawiecki.

W ramach Nowego Ładu - zapowiadał w lutym szef rządu - zostanie zaprezentowana "atrakcyjna oferta dla inwestorów po to, żeby polska gospodarka była jak najlepiej przygotowana do nowej rzeczywistości gospodarczej". "Po pandemii ludzie będą inaczej podchodzić do kontaktów biznesowych, handlu i produkcji. Będziemy gotowi wykorzystać tę wielką szansę" - zadeklarował Morawiecki.

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin informował na początku lutego, że "Nowy Polski Ład" ma zostać zaprezentowany na przełomie lutego i marca. (PAP)

