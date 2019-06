Microsoft zaprezentował nowego Xboxa i pada dla wymagających

Oczy graczy i fanów nowych technologii od trzech dni są skierowane na targi E3 2019. Poprzedziła je konferencja Microsoftu. Co pokazał gigant z Redmont?

Microsoft pokazał około 60 gier, wśród nich znalazły się m.in. "Blair Witch: Spiritfarer", określana jako „przytulna gra o umieraniu" oraz "Microsoft Flight Simulator", kontroler dla wymagających. Podczas konferencji można było zobaczyć również najnowszą konsolę: Xbox projekt Scarlett.

Projekt Xbox Scarlett - są zmiany, ale nie powalają

Kolejna konsola Xbox o wdzięcznej nazwie Scarlett póki co nie zachwyciła fanów gier. Ma mieć większą wydajność, krótszy czas ładowania, rozdzielczość 8K i do 120 klatek na sekundę. Dysk SSD ma być używany jako „wirtualna pamięć RAM”, ma to zapewnić bardziej realistyczne sceny. Projekt Scarlett ma pojawić się w sprzedaży w 2020 roku. Microsoft poinformował, że kończy się rozwój kompatybilności wstecznej na Xbox One, aby zapewnić zgodność istniejących gier z nadchodzącym projektem Scarlett.

– Wiemy, bo to widzimy, że coraz więcej graczy kupuje cyfrowo. Wiemy jednak, że ludzie wciąż mają płyty. Nawet mimo tego, że wypuszczamy rzeczy, takie jak Xbox One S w edycji All-Digital, jesteśmy przejrzyści co do nazwy, bo nie chcemy nikogo wprowadzać w błąd. Jeśli jesteś kimś, kto ma bibliotekę płyt, lub planuje ją stworzyć, powinieneś kupić Xbox One S, nie Xbox One S All-Digital. Chcę dać ludziom wybór, a teraz nośnik fizyczny jest wyborem, który kochają miliony ludzi – powiedział Phil Spencer, szef działu Xbox w Microsofcie.

Nadchodzi nowa era padów

Najnowszy kontroler Microsoft Elite dla Xboxa był niewątpliwie hitem tej konferencji. Seria Elite 2, która ma mieć ponad 30 nowych sposobów na grę profesjonalną, w tym regulowane napinacze, nowe wymienne komponenty, do 40 godzin pracy na akumulatorze i nieograniczone dostosowanie dzięki aplikacji Xbox Accessories na Xbox One i Windows 10 PC. Ponadto jak twierdzi Microsoft to najbardziej zaawansowany na świecie kontroler, zaprojektowany z myślą o najbardziej profesjonalnych graczach. Elite Series 2 trafi do sprzedaży na 24 rynkach 4 listopada.

Streaming z xCloud

Dla tych, którzy chcą grać w swoje ulubione gry, gdziekolwiek się znajdują, Microsoft oferuje własną usługę strumieniowania w Project xCloud. W październiku będziemy mogli przesyłać strumieniowo swoje gry za pośrednictwem konsoli Xbox One lub innych elementów sprzętu korzystających z tej usługi. Microsoft chce, aby Xbox był wszędzie, nawet tam, gdzie w pobliżu nie będzie konsoli.

To dobra inwestycja w przyszłe gry i może pomóc firmie Microsoft zbudować bibliotekę gier na Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass na PC

To inwestycja w nowe gry, która może pomóc firmie Microsoft zbudować bibliotekę gier na Xbox Game Pass. Xbox ogłosił również wprowadzenie Xbox Game Pass Ultimate, nowego planu łączącego bibliotekę gier dla konsoli i komputera z Xbox Live Gold. Jeśli chcemy szybko uzyskać dostęp do wielu gier na dwóch platformach, to rozwiązanie ma nam w tym pomóc.

"Cyberpunk 2077" największym wygranym E3?

"Cyberpunk 2077" był jedną z najbardziej wyczekiwanych gier wchodzących w skład tegorocznych targów E3. CD Projekt Red zaprosił do współpracy Keanu Reevesa i to był strzał w dziesiątkę.

Keanu Reeves wychodzący na scenę, aby porozmawiać o grze po tym, jak został pokazany w ostatnim ujęciu nowego materiału i reakcja uczestników na to wydarzenie pokazuje, że to będzie sukces. Gra zostanie wydana 16 kwietnia 2020 roku.

Na tegorocznych targach E3 nie zaprezentował się Sony. W lutym tego roku producent wydał oświadczenie, że nie ma niczego nowego do pokazania podczas wydarzenia. Są spore szanse, że ta nieobecność jest zapowiedzią zbliżającej się premiery PlayStation 5.

Joanna Leja