Nowość w Polsce. Bankomaty zafarbują banknoty już we wrześniu

Ranking kont premium – sierpień 2023 r. Darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów na świecie, karta za zero, brak prowizji za przewalutowanie czy dostęp do osobistego doradcy – to i wiele więcej oferuje całkiem liczne grono banków w koncie premium. Czy nowy klient może liczyć na dodatkowe przywileje? Sprawdziliśmy aktualne oferty banków.