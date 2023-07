Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym ponownie trafi do komisji

Senat zdecydował: Nowelizacja tegorocznego budżetu wraca do komisji Nowelizacja ustawy budżetowej na 2023 r. została ponownie skierowana do senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. W środę podczas debaty na posiedzeniu plenarnym Senatu zgłoszono do niej bowiem kolejne poprawki.