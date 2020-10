Nowe zasady kwarantanny. Nie obejmie niektórych domowników

Pexels

24 października zmieniły się zasady dotyczące kwarantanny, które dotyczą tzw. osób z kontaktu. W izolacji będzie musiał przebywać tylko ten, kto miał kontakt z zakażonym, ale jego bliscy już nie.

Według dotychczasowych przepisów osoba, która miała kontakt z zakażonym bądź podejrzanym o zakażenie, powinna przebywać w izolacji przez 10 dni. Razem z nią w izolacji pozostawały też osoby z nią zamieszkujące. Nowe przepisy zmieniają tę zasadę.

Domownicy osoby pozostającej w izolacji nie muszą odbywać kwarantanny. Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie.

W przypadku, gdy w czasie izolacji domowej wystąpią objawy koronawirusa, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej postanawia o przedłużeniu izolacji, a jej zakończenie może nastąpić nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

– Przepisy nie dotyczą osób, które rozpoczęły wcześniej kwarantannę. Wszystkie dotychczasowe procedury nie ulegają zmianie – tłumaczy Jadwiga Kuczma-Napierała, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

W czasie kwarantanny zakazane jest opuszczanie domu. Spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane. Kontakt z lekarzem powinien odbywać się tylko za pomocą teleporad. W przypadku występowania objawów choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności) należy zgłosić to telefonicznie do lekarza POZ.

Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

