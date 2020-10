Domownicy osoby chorej na COVID-19 automatycznie znajdą się na kwarantannie

fot. Dpongvit / Shutterstock

Domownicy osoby chorej na koronawirusa automatycznie znajdą się na kwarantannie - powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że

"Chcemy, żeby domownicy osoby chorej, która ma dodatni wynik testu, nie musiały już czekać na telefon z sanepidu i kwarantannę rozpoczynać po tym telefonie. Przyjmujemy, że ta kwarantanna będzie miała charakter automatyczny" - powiedział.

Kilka dni temu zmieniły się też zasady kwarantanny dla osób z kontaktu.

Testy antygenowe będą taką samą podstawą do stwierdzenia zakażenia jak testy PCR

Testy antygenowe będą taką samą podstawą do stwierdzenia zakażenia jak testy PCR - poinformował podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Przyjmujemy od dzisiaj, że testy antygenowe, które są wykonywane dla pacjenta objawowego, są taką samą podstawą stwierdzenia koronawirusa, jak testy PCR-owe" - powiedział Niedzielski.

Jak przypomniał, "do tej pory zawsze, nawet po zastosowaniu testu antygenowego, należało wykonać i tak test PCR-owy potwierdzający". "Zmieniamy w ten sposób definicję przypadku. Teraz już nie tylko test PCR-owy, ale i objawy i test antygenowy będą dowodziły, że osoba jest chora na koronawirusa i nie potrzebuje potwierdzenia" - tłumaczył.

"Ma to związek z tym, że chcemy na większą skalę wprowadzić testowanie testami antygenowymi. Zastanawiamy się nad wprowadzeniem tego na SOR-y, izby przyjęć (...) Chcemy również wykorzystać to w nocnej pomocy lekarskiej. To jest bardzo ważna zmiana, która umożliwi szybkie testowanie bez konieczności potwierdzania testem PCR-owym" - dodał.

Minister zdrowia poinformował, że zmiany ogłoszone przez niego na piątkowej konferencji prasowej zostaną ujęte w dokumencie nowej strategii. Jak dodał, jej "wersję trzecią przygotujemy w przyszłym tygodniu". (PAP)

Autor: Olga Łozińska

oloz/ krap/