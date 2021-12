Nowe założenia odnośnie inflacji w budżecie na '22 dopiero po jego nowelizacji

Pekao: zerowa stawka VAT na żywność może kosztować budżet ok. 1 mld zł miesięcznie

Proponowane obniżenie stawki VAT na żywność do zera obniży średnią inflację w 2022 r. o ok. 1 pkt proc. i może kosztować budżet państwa ok. 1 mld zł miesięcznie - szacują ekonomiści Banku Pekao. Ich zdaniem, choć zmiana stawek VAT tymczasowo obniży wskaźnik CPI, w dłuższym okresie może działać proinflacyjnie, wydłużając czas schodzenia inflacji do celu inflacyjnego.