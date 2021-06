Nowe warianty koronawirusa będą nazywane literami greckiego alfabetu

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła, że wprowadza nowe nazwy wariantów koronawirusa pochodzące od liter greckiego alfabetu. I tak wariant koronawirusa wykryty w Wielkiej Brytanii to Alfa, szczep kojarzony z RPA - Beta, wariant pochodzący z Brazylii - Gamma, a z Indii - Delta.

Celem jest uproszczenie terminologii związanej z koronawirusem dla niespecjalistów. Nowa nomenklatura ma też pomóc uniknąć kojarzenia szerzących się już na całym świecie groźnych wariantów z nazwami państw, w których zostały po raz pierwszy wykryte czy opisane - czytamy w komunikacie WHO.

The labels do not replace existing scientific names, which convey important scientific information & will continue to be used in research. The naming system aims to prevent calling #COVID19 variants by the places where they are detected, which is stigmatizing & discriminatory. pic.twitter.com/MwWGGMXPjn