Nowe tablice rejestracyjne w Krakowie. KK zastępuje KR

/ UM Kraków

Z powodu wyczerpania zasobu dostępnej numeracji tablic rejestracyjnych dla Krakowa z wyróżnikiem KR, rozpoczęło się wydawanie tablic z nowym wyróżnikiem KK – podał krakowski magistrat. Takich tablic może być ponad 1,1 mln, co powinno wystarczyć na ponad 20 lat.

Zgodnie z przepisami na wydawanych w Krakowie tablicach rejestracyjnych zwyczajnych, służących głównie do oznaczania pojazdów samochodowych, pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa – dla Małopolski jest to K, druga litera natomiast stanowi wyróżnik powiatu – dla Krakowa była to od początku litera R. Dalsza część rejestracji może składać się z samych cyfr lub odpowiedniej kombinacji cyfr i liter.

Obecnie tablice z wyróżnikiem KR są już na wyczerpaniu, dlatego rozpoczęto wydawanie tablic z nowym wyróżnikiem - KK. Jak przekazał Urząd Miasta Krakowa, nowe tablice od połowy marca są już wydawane w UMK przy ul. Wielickiej 28a, gdzie do tej pory rozdysponowano ok. 1,5 tys. takich kompletów.

Niebawem rozpocznie się wydawanie nowych numerów w pozostałych punktach obsługi Wydziału Ewidencji Pojazdów i Kierowców, bowiem zostało w nich jeszcze tylko około 13 tys. kompletów starych tablic. Są one o wyróżniku KR z ostatniego przewidzianego przepisami zasobu: „cyfra, dwie litery i dwie cyfry”.

Obecnie nowe tablice są wydawane z pierwszego zasobu otrzymanej przez Kraków dodatkowej litery wyróżnika powiatu – K w układzie „KK pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999”. Potem zamiast cyfr sukcesywnie będą wprowadzane litery.

Zgodnie z szacunkami urzędników nowy zasób obejmie powyżej 1,1 mln numerów, co według przybliżonych szacunków powinno wystarczyć na ponad 20 lat.

„Dokładny okres jest trudny do oszacowania, ponieważ zgodnie z obowiązującymi od 31 marca br. przepisami nabywcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce w innych urzędach, przerejestrowując je w Krakowie, nie mają obowiązku wymiany tablic na te z wyróżnikiem krakowskim i mają prawo zachować dotychczasowe. Nie wiadomo więc, ilu mieszkańców skorzysta z takiej możliwości” - zaznaczono.

Od początku wprowadzenia „białych” tablic rejestracyjnych, czyli od 2 maja 2000 r., w Krakowie wydano ponad 1 mln kompletów tablic rejestracyjnych o wyróżniku KR do oznaczenia pojazdów samochodowych. Nie wliczają się w to tablice do oznaczenia przyczep, naczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów.

Początkowo na tablicach rejestracyjnych uwidoczniona była polska flaga, którą od 1 maja 2006 r. zastąpiły unijne gwiazdki.

autor: Rafał Grzyb