Nowe szczyty indeksów na GPW. WIG20 z szansą na historyczną serię wzrostów

WIG20 zakończył wzrostem ósmą sesję z rzędu, czym poprawił dotychczasowy sesyjny szczyt hossy oraz wynik zamknięcia. Inwestorom sprzyjał dobry sentyment na rynkach akcji i lokalnie wzrostowa postawa sektora bankowego i energetycznego. Wszystkie główne indeksy poprawiły okresowe lub historyczne rekordy.

fot. Krystian Maj / / FORUM

WIG20 zyskał 1,14 proc. i poprawił zarówno sesyjny, jak i mierzony zamknięciem szczyt hossy. Nie inaczej było z WIG-iem, który zyskał 0,99 proc. i mWIG40 po wzroście o 0,85 proc. Najwyżej w historii w czasie wtorkowej sesji był z kolei sWIG80, który ostatecznie zyskał na zakończenie 0,32 proc. Obroty wyniosły 930 mln zł, z czego 657 mln dotyczyło WIG20.

To już ósma wzrostowa sesja z rzędu dla WIG20, a takiej serii indeks nie miał nawet w czasie jesiennego odbicia w ubiegłym roku ani w kwietniu, kiedy odznaczył się największą miesięczną stopą zwrotu bieżącym roku. Seria ośmiu wzrostów pod rząd trafiła się dopiero na przełomie 2021/2022 r., kiedy ostatecznie skończyła się na dziesięciu wzrostach z rzędu. Gdyby WIG20 zaliczył 11 sesji na plus z rzędu, wyrównałby wynik z 1994 r., wtedy jednak sesje GPW odbywały się tylko 3 razy w tygodniu.

Wracając do teraźniejszości, na rynkach akcji cały czas utrzymują się pozytywne nastroje. Do wzrostów powróciły indeksy w Europie, a te w USA ciągle prą do góry. W stanach rozpoczął się w ubiegłym tygodniu sezon wynikowy i jak zwykle został otwarty raportami banków, które ciągle spływają na rynek.

We wtorek Bank of America, Bank of New York Mellon i Morgan Stanley pokazały zyski powyżej oczekiwań. W Ameryce pojawiła się też paczka danych makro, m.in. o słabszej od oczekiwań produkcji przemysłowej czy sprzedaży detalicznej, ale sektor bankowy ciągnął indeksy w górę, podobnie jak na GPW, gdzie wspomagały go dodatkowo energetyka i paliwa.

W ujęciu sektorowym prym na GPW wiodły banki (2,16 proc,) oraz budownictwo (2,33 proc.,) i energetyka (1,9 proc.). Mocne były paliwa (1,39 proc.) za sprawą odbicia na rynku ropy naftowej. Przecenę znów zliczyło górnictwo (-1,19 proc.), poza tym na minusie były jeszcze m.in. leki, gry, chemia, odzież oraz spółki spożywcze i informatyka.

W WIG20 dzień należał do akcji banków rosnących w okolicach 2 proc., z których najwięcej wzrosły walory Santandera (3,39 proc.). Wyróżnił się też kurs Kruka (2,71 proc.), a bez korekty po mocnych wzrostach z poniedziałku dalej na północ szedł kurs PGE (3,27 proc.). Wsparciem indeksu w wyznaczeniu nowego szczyty hossy był kurs Orlenu (1,44 proc.), na którym we wtorek handlowano najwięcej z obrotem na poziomie 102 mln zł.

Po drugiej stronie tabeli hamulcowym znów okazał się kurs KGHM-u (-1,02 proc.), a więcej niż 0,5 proc. straciły kursy JSW (-0,82 proc.), LPP (-0,65 proc.) i Grupy Kęty (-0,55 proc.). Mniejsze spadki dotknęły także Allegro, Asseco, Orange i CD Projekt.

W drugiej linii szczególną uwagę zwracał kurs Bogdanki (-6,72 proc.), który dyskontował kilka ostatnich negatywnych wiadomości ze spółki. Dalej mocna była energetyka, czyli podlegające procesowi wydzielenia aktywów węglowych Tauron (0,52 proc.) i Enea (3,07 proc) Rząd poinformował o przyjęciu we wtorek gwarancji SP dla NABE. Gwarancje mają objąć spłatę kredytu odnawialnego, długoterminowych pożyczek oraz kwot na zakup uprawnień do emisji CO2.

Na szerokim rynku conajmniej 29 spółek poprawiło roczne maksima, w tym PKO, Pekao, mBank czy Santander. Najwyżej w historii były kursy m.in. Benefitu i Budimeksu. Analitycy Wood & Company wznowili wydawanie rekomendacji dla Budimeksu od zalecenia "kupuj". Cena docelowa została ustalona na 455 zł. Bez nowych informacji najbardziej wzrosły ceny akcji INC (36 proc.).

Rzut oka na NewConnect zwraca uwagę na spółkę Novina, działającą w branży pożyczek pod zastaw hipoteczny, której kurs zyskał 66,67 proc., po czym handel został zawieszony. Spółka w czasie sesji poinformowała, że jej przychody w II kwartale wzrosły o ponad 700 proc. rdr. i tak samo jak zyski były rekordowe w dotychczasowej historii działalności.