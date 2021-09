Nowe święto państwowe. Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy

Dyrektor poznańskiego oddziału IPN przyznał, że inicjatywa spotkała się z dużym społecznym poparciem.

"Jest to inicjatywa, która łączy parlamentarzystów ponad podziałami politycznymi. Przypomnę, że nowe święto nie ma być dniem wolnym od pracy - co też jest istotne przy podejmowaniu decyzji. Liczymy na to, że najbliższe obchody 27 grudnia będą już miały charakter święta państwowego, organizowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego" - podkreślił.