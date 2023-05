"Długi staż, świetna atmosfera w pracy, ale rodzisz dziecko i nagle jesteś do zastąpienia w trzy miesiące" - to faktyczna rzeczywistość wielu aktywnych zawodowo matek w Polsce. Czy zmienią ją nowe przepisy prawa pracy, wymuszone unijną dyrektywą work-life balance, i co proponują ojcom - o tym w nowym podcaście z serii "Rodziconomia" mówi prawniczka Katarzyna Łodygowska.

Dwie nowelizacje Kodeksu pracy wdrażane w krótkim czasie wywołały legislacyjny chaos. Bywa, że nawet kadry wprowadzają pracowników w błąd. Nowe przepisy dotyczą szerokiej grupy pracujących rodziców, dlatego warto zainteresować się szczegółami, nawet jeśli w domu mamy już kilkulatka.

– Prawo do dodatkowego urlopu w wymiarze 9 tygodni nabyli wszyscy ci, którzy teraz są na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i byli na nim 26 kwietnia, ale również wszyscy ci, którzy w okresie od 2 sierpnia 2022 do 26 kwietnia 2023 roku przebywali na urlopie rodzicielskim, on "wisiał" im lub skończył się w tym czasie. To oznacza, że nawet z tytułu urodzenia dziecka w 2017 roku możemy mieć jeszcze nowe świadczenie do wykorzystania – mówi w nowym odcinku podcastu "Rodziconomia" prawniczka Katarzyna Łodygowska.

Nowe przywileje dotyczą m.in. ojców i to oni są coraz częstszymi autorami zapytań kierowanych do specjalistów od prawa pracy. Zmiany tego rodzaju mają zachęcić mężczyzn do przejmowania opieki nad najmłodszymi dziećmi, ułatwiając tym samym matkom powrót do zawodowej aktywności. Z taką intencją tworzono leżącą u podstaw unijną dyrektywę dot. work-life balance.

Wiedza o nowych przepisach i odwaga, by powołać się na nie w rozmowach z pracodawcą, będzie kluczowa do zmiany sytuacji kobiet na rynku pracy, podkreśla Katarzyna Łodygowska. Jak mówi w rozmowie z Bankier.pl, pracownicom często brakuje wiedzy i odwagi, by zakomunikować pracodawcy, że po macierzyńskiej przerwie chcą i mają prawo wrócić na dawne stanowisko pracy.

– Dobrze byłoby, żebyś zastanowiła się, jak dalej widzisz się w firmie - to sformułowanie jak "kopiuj-wklej" kobiety słyszą u wielu pracodawców. No jak to jak się widzę? Chcę wrócić na swoje stanowisko. Mało kobiet ma odwagę odpowiedzieć stanowczo w ten sposób. Zgadzamy się więc niejednokrotnie na to, co nam dają – podsumowuje prawniczka.

błędnym przekonaniu pracowników na temat "ostatnich 12 miesięcy" jako podstawy wyliczenia wysokości zasiłku macierzyńskiego,

tym, co odpowiadać pracodawcy, gdy pyta świeżo upieczoną mamę "Jak dalej widzisz się w naszej firmie",

nowych przepisach, które przyszłym rodzicom ułatwią planowanie powiększenia rodziny przy utrzymaniu aktywności zawodowej matki i ojca.

