Nowe sankcje za wsparcie wojny na Ukrainie. Brytyjczycy wpisali na listę 25 podmiotów

Wielka Brytania nałożyła we wtorek sankcje na 22 osoby fizyczne oraz firmy z krajów trzecich m.in. z Białorusi, Iranu, Turcji za wspieranie rosyjskiej napaści na Ukrainę, a także dodała do listy objętych sankcjami trzy kolejne firmy z Rosji.

fot. Vladfotograf / / Shutterstock

Wśród objętych sankcjami są, oprócz rosyjskich, przedsiębiorstwa z Białorusi, Iranu, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także obywatele Słowacji i Szwajcarii. Większość z nich jest zaangażowana w dostarczanie do Rosji sprzętu wojskowego lub podzespołów do jego produkcji.

Sankcje nałożono m.in. na tureckie firmy Turkik Union i Azu International za ich rolę w eksporcie do Rosji mikroelektroniki używanej w czasie wojny na Ukrainie; na Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC z siedzibą w Dubaju za dostarczaniu do Rosji dronów i komponentów do dronów; na sześć firm z Białorusi, w tym Gomel Radio Plant, która naprawia rosyjski sprzęt wojskowy oraz irańską firmę Paravar Pars Company, która produkuje drony używane później przez Rosję do ataków na ukraińskie cele, a także siedmiu dyrektorów tej firmy.

Do listy objętych sankcjami dopisano także obywatela Słowacji Aszota Mkrtyczeva za udział w próbie zawarcia transakcji zbrojeniowej między KRLD a Rosją, oraz obywatela Szwajcarii Anselma Oskara Schmuckiego za jego rolę w rosyjskim sektorze usług finansowych, w tym poprzez pracę na stanowisku szefa moskiewskiego biura DuLac Capital Ltd.

Jeśli chodzi o trzy firmy rosyjskie, to działają one w sektorze elektroniki i zaangażowane są w pozyskiwanie zachodniej mikroelektroniki, wykorzystywanej do prowadzenia wojny. Jak podkreślono w oświadczeniu wydanym przez ministerstwo spraw zagranicznych, rosyjski przemysł obronny jest mocno nadwyrężony i skoncentrowany wyłącznie na podtrzymywaniu wojny, a nie mogąc uzyskać dostępu do zachodnich komponentów, rosyjskie wojsko ma trudności z wyprodukowaniem wystarczającej ilości najwyższej klasy sprzętu i desperacko poszukuje zagranicznego uzbrojenia.

Podkreślono też, że ogłoszony we wtorek pakiet sankcji jest największym wymierzonym w firmy i osoby z krajów trzecich, wspierające napaść na Ukrainę, a na liście objętych sankcjami w związku z tą wojną jest już 1627 osób i firm.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

