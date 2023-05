Nowe usługi i płatności w rządowej aplikacji. Cyfrowy dowód wystarczy w banku, za kółko tuż po wyjściu z egzaminu

Cyfrowy dowód osobisty w aplikacji na smartfonie, który wystarczy w banku czy urzędzie, kontrola urzędowych zobowiązań finansowych i opłacanie podatków, ale też lokalna karta mieszkańca czy zastrzeganie numeru PESEL to niektóre z funkcji nowej rządowej aplikacji mObywatel 2.0. Ma być dostępna dla obywateli na przełomie czerwca i lipca tego roku, już nie tylko jako prosty portfel dokumentów.

O szczegółach nowych cyfrowych rozwiązań dla obywatela podczas ImpactCEE opowiadał Janusz Cieszyński, szef Ministerstwa Cyfryzacji. Ministerstwa, które formalnie funkcjonuje od 1 maja 2023 roku, ponownie, po tym, jak w 2020 roku urząd o tej samej nazwie został zlikwidowany, a jego kompetencje przejęła kancelaria premiera.

Jak mówił podczas w Poznaniu Cieszyński, zmiana decyzji ma być dowodem na to, jak wysoki priorytet rząd chce nadać digitalizacji usług publicznych. Żeby dowieść znaczenia takich działań, przywoływał m.in. proces masowego nadawania numerów PESEL (jako przepustki do innych usług cyfrowych) Ukraińcom, którzy trafili do Polski wskutek wojny w swoim kraju czy portal z informacjami o tym, gdzie kupić tani węgiel.

mObywatel 2.0 - już nie tylko portfel dokumentów

W czerwcu ruszy mDowód - cyfrowy dokument, traktowany na równi z fizycznym dowodem osobistym czy paszportem. – Nowy, cyfrowy dokument tożsamości, będzie powszechnie uznawany – w urzędach, bankach i wszystkich miejscach, gdzie konieczne jest potwierdzenie tożsamości – mówił Janusz Cieszyński. – Polska będzie największym krajem w Unii Europejskim, który umożliwia posługiwanie się cyfrowym dowodem tożsamości – komentował szef resortu cyfryzacji.

mDowód będzie jednym z elementów aplikacji mObywatel 2.0. Przy składaniu w urzędzie wniosku o wydanie dokumentu będzie można zeskanować telefonem kod, który automatycznie doda cyfrowy dokument do aplikacji mObywatel 2.0.

Nową wersję znanej już aplikacji zapowiedziano na przełom czerwca i lipca. – mObywatel 2.0 ma być aplikacją transakcyjną, nie tylko portfelem dokumentów – mówił szef resorty cyfryzacji o idei nowej wersji aplikacji w Poznaniu. Jak przyznawał, sam portfel dokumentów to za mało, żeby aplikacja cieszyła się powszechnym zainteresowaniem. Stąd koncept wdrożenia tam wielu nowych usług. Jedną z funkcji aplikacji mają być e-płatności. Z poziomu smartfona uregulujemy m.in. zobowiązania podatkowe.

Nowe usługi dla obywateli w aplikacji

W lipcu w aplikacji mObywatel 2.0 zacznie funkcjonować tymczasowe prawo jazdy. Świeżo upieczeni kierowcy bezpośrednio po zdaniu egzaminu (egzaminator prześle do systemu odpowiednią adnotację) będą mogli prowadzić pojazdy bez konieczności czekania na wydanie plastikowego dokumentu.

Jeszcze w czerwcu ruszy Karta mieszkańca, którą za darmo będzie można uruchomić w każdej gminie i w każdym powiecie w Polsce. Dla samorządów ma być przepustką do serwowania mieszkańcom dostępu do lokalnych usług na preferencyjnych warunkach. W ten sposób umożliwi uruchomienie, chociażby e-karty wędkarskiej, opowiadał pół żartem, pół serio Janusz Cieszyński podczas ImpactCEE.

Od września ruszą e-pełnomocnictwa. Pozwolą wysłać w naszym imieniu do urzędu inną osobę. Docelowo rozwiązanie ma zostać udostępnione także biznesowi, na potrzeby obsługi klientów w komercyjnych procesach sprzedaży.

Także od września tego roku w aplikacji pojawi się opcja Zastrzegania PESEL. Zablokowanie numeru uniemożliwi oszustom wzięcie pożyczki na dane posiadacza tego numeru. W przyszłości ma sprawdzić się także w przypadku usług notariuszy czy telekomów.

Wśród nowości jest m.in. opcja zgłoszenia naruszenia środowiskowego - do powiadomień o zaobserwowanych przypadkach np. zrzucania ścieków do rzeki, czarnego dymu unoszącego się z komina czy wyrzucania śmieci poza miejscami do tego przeznaczonymi.

Od lipca w aplikacji mObywatel wdrożona zostanie także dostępna już w internecie funkcja Bezpieczny autobus. Rodzice wysyłający dzieci na wycieczki po numerze rejestracyjnym pojazdu mogą zweryfikować, czy podstawiony autobus ma ważne badania techniczne i obowiązujące ubezpieczenie OC.

Wśród nowych cyfrowych usług minister wymieniał również stronę internet.gov.pl, na której każdy może sprawdzić, jakie usługi internetowe są dostępne pod dowolnym adresem w Polsce.

Jak podaje rząd, aplikację mObywatel w jej dotychczasowym kształcie pobrano już blisko 10 mln razy.

