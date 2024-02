Nowe rynki u najstarszego polskiego brokera forex. Dostęp do 2200 akcji

Broker OANDA TMS Brokers poszerzył gamę oferowanych instrumentów. Jego klienci mają teraz dostęp do ponad 2200 akcji, wśród których pojawiły się papiery wartościowe notowane na europejskich rynkach. Do tej pory TMS oferował dostęp tylko do GPW oraz giełd z USA.

fot. Jes2u.photo / / Shutterstock

OANDA TMS Brokers oferuje aktualnie 0 zł prowizji na amerykańskie akcje na kontach w EUR, PLN i CZK. W przypadku akcji GPW prowizja wynosi 0,19% lub minimum 5 zł. Dodane właśnie do oferty akcje europejskie będą dostępne z prowizją 0,15% lub minimum 20 zł. Wśród nowych rynków znalazły się Niemcy, Hiszpania, Francja i Wielka Brytania.

Oferta TMS jest atrakcyjniejsza od warunków w większości polskich domów maklerskich. Zazwyczaj handel na zagranicznych rynkach wiąże się w nich z bardzo dużymi kosztami. Wyjątki stanowią:

XTB - oferujący prowizję 0% przy handlu akcjami do miesięcznego obrotu w wysokości 100 tys. EUR (434 tys. PLN),

mBank - z prowizją 0,29% (min. 14 PLN) na zagranicznych rynkach (+ możliwość handlu na rachunkach IKE/IKZE),

DM BOŚ - z prowizją 0,29% (min. 19 PLN) na giełdach we Francji, Holandii i Belgii oraz 0,29% (min. 14 PLN) na giełdach amerykańskich (+ możliwość handlu na rachunkach IKE/IKZE).

Atrakcyjniejsze warunki handlu niż w polskich domach maklerskich oferuje natomiast szereg zagranicznych internetowych brokerów. Sprawdziliśmy to w tekście “Zagraniczni brokerzy dla polskiego inwestora. Oto co oferują”.

Obecny na polskim rynku od ponad 20 lat TMS Brokers był uznawany za najstarszego, działającego do tej pory, brokera w naszym kraju. W 2021 roku TMS został przejęty przez globalną spółkę finansową OANDA i stał się jej głównym centrum operacyjnym w Europie. W 2022 roku nastąpiła zmiana nazwy brokera na OANDA TMS Brokers.

- Wprowadzenie do naszej oferty akcji z rynków europejskich to kolejny krok w kierunku zapewnienia traderom jak najszerszego spektrum instrumentów, które mogą dodawać do swojego portfela inwestycyjnego. Naszym celem jest umożliwienie klientom handlu na wszystkich możliwych instrumentach przy zachowaniu najniższego możliwego poziomu opłat - skomentował Marcin Niewiadomski, Head of Europe w OANDA.

Marcin Niewiadomski, szef DM OANDA TMS Brokers na Europę, odpowiadał niedawno na pytania Michała Kubickiego w wywiadzie dla Bankier.pl. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.aktywa wybierane przez klientów, szczegóły oferty i sytuacja na rynkach.

MM