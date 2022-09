Nowe przepisy weszły w życie. Na przejściu sugerowanym pieszy nie ma pierwszeństwa

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Wchodząca właśnie w życie nowelizacja Prawa o ruchu drogowym oprócz dotychczasowego oznakowanego przejścia dla pieszych wprowadza tzw. przejście sugerowane, czyli nieoznakowane miejsca umożliwiające przekraczanie jezdni, drogi dla rowerów i torowiska – informuje Prawo.pl. Jak podaje serwis, na takim przejściu pieszy nie będzie miał pierwszeństwa.

O ile wcześniejsza nowelizacja przepisów (wprowadzona 1 czerwca 2021 roku) normuje, że pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, to w przypadku przejścia sugerowanego zasada jest inna.

„Pieszy na przejściu sugerowanym nie będzie miał pierwszeństwa. Powinien pokonać je najkrótszą drogą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów, ustępując pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na drodze” – definiuje Tomasz Matuszewski, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.

Cytowany przez Prawo.pl Maciej Wroński, ekspert z zakresu ruchu drogowego, autor pierwszej ustawy Prawo o ruchu drogowym z 1997 roku, uważa, że wprowadzenie przejść sugerowanych jest co do zasady ideą słuszną, bo takie przejścia funkcjonują z powodzeniem w wielu krajach zachodnich.

„Vacatio legis nowych przepisów wynosi tylko miesiąc, a powinno wynosić co najmniej rok, aby dać czas choćby zarządcom dróg na odpowiednie przygotowanie się do tych zmian. Wejście w życie przepisów powinno być poprzedzone audytem, kampanią informacyjną skierowaną do uczestników ruchu” – wylicza Maciej Wroński.

Jak podje serwis, nowelizacja wprowadza też inne zmiany, m.in. wskazuje, że jeżeli na drodze znajduje się tunel lub wiadukt dla pieszych albo pieszych i rowerów, pieszy jest obowiązany korzystać z niego. Pieszy przechodząc przez jezdnię na obszarze zabudowanym na drodze dwujezdniowej, ma obowiązek korzystać tylko z przejścia dla pieszych. Doprecyzowano, że przechodzenie przez torowisko wyodrębnione z jezdni jest dozwolone na przejściu dla pieszych albo przejściu sugerowanym.