Nowe przepisy ochronią przed nieuczciwymi sprzedawcami

Media spekulują, dla kogo w USA będzie pracował były kanclerz Sebastian Kurz

Niepotwierdzone oficjalnie informacje mówią, że były kanclerz Austrii i do niedawna szef Austriackiej Partii Ludowej (OeVP) Sebastian Kurz od lutego podejmie pracę w USA. Krąży wiele spekulacji co do nowego pracodawcy byłego polityka. Według doniesień portalu Puls24 może chodzić o Petera Thiela, współzałożyciela firmy analitycznej Palantir i systemu płatności PayPal.