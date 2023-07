Bezpłatna foliówka czasem jednak płatna. Sklepy wprowadzają nową opłatę

Używasz worków foliowych w sklepie wbrew ich przeznaczeniu? Trzy sieci handlowe już teraz za zużyte „zrywki” naliczają dodatkowe opłaty – informują Wiadomości Handlowe.

Choć opłata recyklingowa, zgodnie z którą sklepy muszą naliczać opłaty za reklamówki obowiązuje już od pięciu lat, w ostatnim czasie została rozszerzona. Trzy sieci handlowe: Auchan, Carrefour i E.Leclerc, zaczęły doliczać do rachunków także bezpłatne do tej pory worki foliowe.

Mowa o popularnych zrywkach dostępnych np. przy stoiskach z pieczywem, warzywami i słodyczami. Do tej pory ich użycie nie wiązało się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Obecnie nie zapłacimy za nie jedynie, jeśli wykorzystamy je zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli włożymy do nich np. bułki, marchewkę lub cukierki, czyli żywność sprzedawaną luzem.

Pozostaną one bezpłatne także wówczas, jeśli użyjemy ich w celach higienicznych, np. do włożenia wspomnianej bułki.

Jak tłumaczą przedstawiciele sieci handlowych, wielu klientów wykorzystywało bezpłatne foliówki, by pakować do nich inne towary. W przeciwnym wypadku, jeśli do bezpłatnej z założenia zrywki wpakujemy np. karton mleka, kasjer doliczy opłatę recyklingową. Jak informują Wiadomości Handlowe, za każdy użyty w ten sposób foliowy worek w sklepach sieci Auchan do rachunku doliczone zostanie 25 gr.

Kara za niepobieranie opłaty recyklingowej obowiązują kary od 500 do 20 tys. zł.