W piątek regulacje dot. pracy biurowej oraz wytyczne na 1 listopada

W piątek przedstawimy informacje dotyczące dostępności cmentarzy w Dniu Wszystkich Świętych, zasady pracy biurowej i kilka innych tematów, które chcemy uregulować - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Premier pytany w czwartek podczas konferencji prasowej na Stadionie Narodowym, czy 1 listopada cmentarze będą zamknięte powiedział, że rząd przekaże informacje w tej sprawie w piątek. "Jutro razem z panem ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawimy informacje dotyczące zarówno Dnia Wszystkich Świętych, ale także kwestie dotyczące pracy biurowej i kilka innych tematów, które chcemy uregulować, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo zakażeń" - powiedział szef rządu.

Rzecznik rządu pytany w Radiu Wnet, czy możliwy jest nowy lockdown oraz o doniesienia medialne o możliwości wprowadzenia stanu wyjątkowego, odparł, że nie ma w tej chwili żadnej decyzji, co do kwestii wprowadzenia takiego stanu.

"Co do nowych obostrzeń w najbliższym okresie, to jutro pan premier będzie o tym informował i przedstawi takie ograniczenia" - powiedział Müller.

Jak dodał wiele ograniczeń funkcjonuje już obecnie, w tym zawieszenie działalności lokali gastronomicznych, z wyjątkiem wydawania posiłków na wynos czy wprowadzenia nauki zdalnej w szkołach.

"Dzisiaj spotka się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, omówi wszystkie +za+ i +przeciw+ takiej decyzji, aby np. zdecydować się na zamknięcie cmentarzy. Myślę, że dzisiaj ta dyskusja się zakończy, a jutro zostanie ogłoszona decyzja" - powiedział rzecznik rządu

W czwartek resort zdrowia poinformował, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 20 tys. 156 osób, zmarło 301 chorych. Najwięcej przypadków wykryto w Wielkopolsce, na Mazowszu i na Śląsku.

Łączna liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce od początku epidemii wynosi - jak podaje MZ - 319 tys. 205, zmarło 5149 z nich.

Z powodu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem, w tym roku w Polsce nie będzie mszy św. i procesji na cmentarzach. Zgodnie z dekretami wydanymi przez biskupów w poszczególnych diecezjach, eucharystie będą sprawowane w świątyniach. Biskupi zachęcają także wiernych do indywidualnego odwiedzania cmentarzy.(PAP)

