Wesela i gastronomia z nowymi obostrzeniami. Będą też zmiany dotyczące noszenia maseczek

fot. Adam Chełstowski / FORUM

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział nowe ograniczenia i zmianę strategii walki z pandemią. Ograniczenia mają dotyczyć branży weselnej i gastronomii.

Zgromadzenia, w tym wesela

W strefie czerwonej pozostaje ograniczenie zgromadzeń do 50 osób. Zaostrzeniu ulegają przepisy dotyczące strefy żółtej i zielonej. Zawęża się możliwość zgromadzeń odpowiednio do 75 i 100 osób – poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Jeżeli chodzi o ograniczenie zgromadzeń oraz wesel w strefie zielonej zredukujemy limit, który do tej pory wynosił 150 osób do 100 osób" – powiedział Niedzielski.

W strefie żółtej zgromadzenia będą ograniczone do 75 osób, ze 100 osób obowiązujących obecnie. W strefie czerwonej ten przepis nie ulegnie zmianie i nadal dopuszczone tutaj będą zgromadzenia do 50 osób.

Gastronomia

W strefie czerwonej lokale gastronomiczne będą działały tylko do godz. 22.00 – zapowiedział we wtorek na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wyjaśnił, że ograniczenie w działalności lokali gastronomicznych w strefie czerwonej wynika z tego, że "kończy się sezon i ogródki gastronomiczne są powoli likwidowane".

Wyjaśnił, że ogródki "zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko transmisji koronawirusa". "Ponieważ imprezy będą się przenosiły do lokali, chcemy, żeby to odbywało się w ograniczonym czasie do godz. 22.00" – powiedział minister.

Maseczki

Minister poinformował też, że resort wprowadzi dodatkowe obostrzenie polegające na rozszerzeniu obowiązku zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu – będzie ono obowiązywało również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej.

"W strefie żółtej również na wolnym powietrzu trzeba będzie nosić maseczki. Z całą stanowczością podkreślam, że stosowanie reguły DDM, czyli dezynfekcja, dystans, maseczki, to jest mechanizm społecznej odpowiedzialności, który pozwala bronić się skutecznie przed eskalacją pandemii" – podkreślił Niedzielski.

"Maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem w skali ogólnospołecznej" – zapewnił.

Zmiana strategii walki z pandemią

Chcemy zaproponować modyfikacje strategii walki z pandemią, która dotyczy schematu prowadzenia pacjenta – poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że pacjent z dodatnim wynikiem nie będzie jak dotychczas kierowany do szpitala zakaźnego, tylko do lekarza rodzinnego.

Szef MZ zapowiedział na konferencji prasowej modyfikację strategii walki z pandemią. Wyjaśniał, że poprzedni model, który polegał na kierowaniu pacjenta z dodatnim wynikiem do szpitala zakaźnego, przy dużej liczbie zakażeń (dziennie ponad 1000) okazał się problemem.

Podkreślił, że resort dostosowuje zatem schemat strategii do nowej rzeczywistości. "Ta modyfikacja dotyczy momentu, od którego pacjent wie, że już ma dodatni wynik (...). Pacjent z tym dodatnim wynikiem wraca do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, czyli swojego lekarza rodzinnego, bądź też, jeżeli test był wykonywany w ramach podejrzenia i skierowania do szpitala pierwszego poziomu, wraca z tym pozytywnym wynikiem do lekarza na poziomie pierwszym szpitalnictwa COVID-owego" – mówił Niedzielski.

Zaznaczył, że na tym poziomie lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia pacjenta. "Dokonuje on oceny, na ile przebieg zachorowania na koronawirusa ma charakter ciężki, przede wszystkim analizując objawy. Jeżeli ten przebieg jest bezobjawowy, bądź skąpo objawowy, to prawem lekarza, czy rodzinnego czy lekarza w pierwszym poziomie szpitalnictwa COVID-owego, jest podjęcie decyzji o izolacji" – wskazał minister.

"Czyli decyzji o izolacji nie wydaje tylko i wyłącznie lekarz zakaźnik, ale w gruncie rzeczy każdy lekarz. Jesteśmy do tego przygotowani infrastrukturalnie. Nasze systemy dają takie uprawnienie każdemu lekarzowi" – zapewnił szef MZ.

W przypadku braku objawów – dodał – pacjent trafia na izolacje domową i znajduje się pod opieką lekarza rodzinnego.

Do końca tygodnia przygotujemy specjalne rozporządzenie ze schematem postępowania z pacjentem chorym lub z podejrzeniem koronawirusa. Chcemy, żeby weszło w życie w przyszłym tygodniu – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Wychodząc naprzeciwko postulatom i wnioskom przede wszystkim lekarzy zakaźników, ale także całego środowiska lekarskiego, będziemy chcieli wydać specjalne rozporządzenie, które opisuje schemat postępowania z pacjentem podejrzanym bądź też ze stwierdzoną zachorowalnością czy chorobą wywołaną koronawirusem" – powiedział szef resortu zdrowia.

Zapowiedział, że rozporządzenie zostanie przygotowane do końca tygodnia.

"Przewidujemy, że będzie przestrzeń do rozmowy. W czwartek będziemy mieli rozmowę ze środowiskiem lekarzy rodzinnych i będziemy konsultować to rozwiązanie" – oświadczył.

"Chcemy, żeby w przyszłym tygodniu to rozporządzenie weszło w życie" – podkreślił Niedzielski.

Chcemy zróżnicować warunki zlecania testów w poszczególnych strefach. Nad żółtą się jeszcze zastanawiamy - powiedział minister.

"Będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale chcemy zróżnicować warunki dokonywania zleceń testów w poszczególnych strefach, nad żółtą się jeszcze zastanawiamy" - powiedział minister zdrowia na wtorkowej konferencji w Warszawie.

"Trend zachorowań powyżej 1 tys. utrzyma się w najbliższym czasie"

Trend dziennych zachorowań powyżej 1 tys. utrzyma się w najbliższym czasie – powiedział na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodał, że łóżek dla pacjentów z koronawirusem nie zabraknie.

"To nie liczba nowych zachorowań jest najważniejszym wskaźnikiem informującym o rozwoju pandemii, ale najważniejsza jest liczba zajętych łóżek i liczba osób wymagających wsparcia tlenowego" – podkreślił

Przyznał też, że resort analizuje "to, by liczba łóżek i respiratorów odpowiadały potencjalnemu zapotrzebowaniu, które może pojawić się w najbliższych dniach". "Nie spodziewamy się, by łóżek zabrakło" – zaznaczył.

Podkreślił, że nasilenie się w ostatnim czasie zakażeń wynika z tego, że staliśmy się bardziej aktywni i dochodzi do większej liczby interakcji. Minister przypomniał, że w ostatnich dniach doszło do zwiększenia dynamiki zachorowań, teraz wyraźnie przekroczyła 1 tys. na dobę.

"W najbliższym czasie należy przyzwyczaić się do zachowania tego trendu. To konsekwencja przywracania normalności, standardowego modelu pracy, powrotu dzieci do szkół i zwykłych czynności, które wykonywaliśmy przed pandemią. To powoduje, że rośnie liczba interakcji społecznych" – wyjaśnił.

"Potencjał systemu istnieje"

Aktualnie przygotowane jest ponad 8 tys. łóżek w szpitalach dla pacjentów zakażonych koronawirusem – poinformował we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zajęte jest ok. 2,3 tys. z nich. Potencjał systemu istnieje – zaznaczył.

"Od początku wdrażania nowej strategii walki z pandemią wydaliśmy ponad 600 decyzji wskazujących poszczególne szpitale, oddziały jako jednostki zabezpieczające łóżka dla pacjentów COVID-owych" – podał szef MZ.

Minister poinformował, że obecnie dla zakażonych pacjentów jest w szpitalach ponad 8 tys. łóżek. "To liczba łóżek, która wobec mniej więcej 2300 łóżek zajętych, pokazuje, że potencjał systemu jeszcze na przyjęcie nowych pacjentów istnieje" – ocenił.

"Proszę pamiętać, że dystrybucja łóżek nie jest taka sama w każdym województwie" – dodał.

Obecnie dla zakażonych koronawirusem pacjentów przygotowane jest w kraju ponad 800 łóżek szpitalnych zapewniających wsparcie respiratorowe – powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Resort przekazał we wtorek, że z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa obecnie 2399 osób, 141 jest pod respiratorem.

W regionach, w których dominuje wzrost zachorowań na COVID-19, zwiększyliśmy bazę łóżkową. W ostatnim tygodniu udało nam się zwiększyć dostępność łóżek o ponad 1,2 tys. - powiedział Adam Niedzielski.

Na konferencji prasowej minister Niedzielski poinformował, że w tych regionach, w których zanotowano największy wzrost zachorowań, zwiększono dostępną bazę łóżek.

Poinformował, że w woj. małopolskim - przy współpracy z wojewodą i MSWiA - "udało nam się zwiększyć potencjał łóżek w sieci COVID-owej o 335 miejsc, co oznacza, że jest to przyrost o ponad 70 proc. względem tego, jaka tydzień temu była dostępna liczba łóżek".

"Co więcej - ponieważ ten region traktujemy ze szczególną atencją - mamy też wstępną zapowiedź, że jeszcze ta liczba łóżek zostanie zwiększona o kolejne 211, co będzie oznaczało co najmniej podwojenie dostępnej infrastruktury łóżkowej w woj. małopolskim" - powiedział.

Podał, że w woj. kujawsko-pomorskim liczba łóżek wzrosła o 284, co stanowi 76 proc. bazy dostępnej na początku zeszłego tygodnia.

"Największy przyrost mamy w woj. pomorskim. Tutaj nie było szpitala wysokospecjalistycznego i taki szpital zostanie jako dziesiąty powołany, bo do tej pory mieliśmy 9 takich szpitali. Tutaj baza dostępnych łóżek zwiększy się o 315 i jest to podwojenie łóżek w woj. pomorskim" - powiedział.

Z kolei w woj. wielkopolskim liczbę łóżek zwiększono o 80. "To jest ponad 12-procentowy przyrost tej bazy sprzed tygodnia" - wskazał Niedzielski.

"Łącznie w ciągu ostatniego tygodnia bardzo intensywnej pracy z wojewodami, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (...) udało nam się zwiększyć potencjał łóżek o ponad 1,2 tys." - powiedział minister.(PAP)

Autorki: Olga Zakolska, Dorota Stelmaszczyk

ozk/ dst/ joz/