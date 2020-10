Czerwona strefa w całej Polsce. Rząd wprowadza nowe obostrzenia

Wyższe wynagrodzenie ważniejsze od stabilności

Niestabilna sytuacja u obecnego pracodawcy zachęci do zmiany firmy zaledwie co dwudziestego pracownika, z kolei co dziesiąty zatrudniający jest gotowy na ustępstwa w postaci podniesienia wynagrodzenia, by przyciągnąć nowych członków załogi.