Rząd wprowadza nowe obostrzenia. Połowa Polski w czerwonej strefie

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o nowych powiatach i miastach, które znajdą się w czerwonej strefie. Dodatkowo zdecydowano się na wprowadzenie nowych obostrzeń w obu strefach, które obowiązywać będą od 17 października. "Wciskamy hamulec z całej siły. Jest to konieczne, żeby obronić wydolność naszego systemu opieki zdrowotnej" – zaznaczył podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.



W czerwonej strefie, czyli obszarze z największymi restrykcjami, od soboty znajdą się 152 powiaty (czyli prawie połowa Polski) z 16 województw, w tym 11 miast wojewódzkich: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa. Są to powiaty gęsto zaludnione; liczba ludności, która w nich mieszka przekracza 70 proc. ludności Polski

Tydzień temu ogłoszono listę z 38 powiatami w czerwonej strefie, w tym z 6 miastami na prawach powiatów. Pozostała Polska znalazła się w strefie żółtej.

Rząd wprowadza nowe obostrzenia - od 17 października

Nasze strategiczne cele to chronić życie i zdrowie Polaków, w szczególności narażone z powodu koronawirusa są osoby starsze; nasza strategia dotyczy w szczególności seniorów, by mogli być w samoizolacji i przez to unikać zarażenia - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

"Nie jesteśmy skazani na wybór albo brak obostrzeń, albo całkowity lockdown, jest droga pośrednia, zdroworozsądkowa, która zakłada szereg obostrzeń i zakłada, że wszyscy tych obostrzeń będziemy przestrzegali" - powiedział premier.

"Chcemy wdrażać obostrzenia, które będą chroniły nas przed rozprzestrzenianiem wirusa, ale jednocześnie chcemy, żeby gospodarka możliwie w dużym zakresie pracowała" - dodał.

Morawiecki zaznaczał, że obecna sytuacja różni się od tej, z jaką mieliśmy do czynienia w marcu i kwietniu. "Dziś wirus nie wybucha w ogniskach, dziś wirus jest szeroko rozprzestrzeniany, mówimy o transmisji poziomej, musimy przerwać rozprzestrzenianie się wirusa za wszelką cenę. Skala pandemii, to jak ona będzie wyglądać, zależy od przestrzegania naszych obostrzeń, naszych rygorów, naszych nakazów, zakazów i zaleceń. I to jest to światełko w tunelu" - powiedział.



Nowe obostrzenia w strefie żółtej



Gastronomia może działać od 6:00 do 21:00, potem tylko opcja na wynos

Transport publiczny ograniczony do 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich

Wesela i imprezy okolicznościowe do 20 osób (bez zabawy tanecznej) - od 19 października

(bez zabawy tanecznej) - od 19 października Zgromadzenia publiczne ograniczone do 25 osób

Uroczystości religijne ograniczone do 1 osoby na 4 mkw.

Szkoły wyższe i ponadpodstawowe przechodzą na nauczanie hybrydowe

Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności

Wydarzenia kulturalne z udziałem do 25 proc. publiczności

Zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni

Nowe obostrzenia w strefie czerwonej

Ograniczenia w sklepach - do 5 osób na kasę

Gastronomia może działać od 6:00 do 21:00, potem tylko opcja na wynos, zajęty może być co drugi stolik

Transport publiczny ograniczony do 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich

Zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje itp.) - od 19 października

(wesela, konsolacje itp.) - od 19 października Uroczystości religijne ograniczone do 1 osoby na 7 mkw.

Zgromadzenia publiczne do 10 osób

Szkoły wyższe i ponadpodstawowe przechodzą na nauczanie zdalne

Wydarzenia sportowe bez udziału publiczności

Wydarzenia kulturalne do 25 proc. udziału publiczności

Zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni

Nauczanie zdalne w podstawówkach i przedszkolach niewykluczone

Premier, zapytany o możliwość wprowadzenia nauczania zdalnego dla szkół podstawowych powiedział: "Tak. Jeżeli nie powstrzymamy rozprzestrzeniania się wirusa, to rozważymy wszelkie scenariusze, aczkolwiek ten jest jednym z najtrudniejszych" - powiedział.

"Przedszkola, klasy szkół podstawowych na dzień dzisiejszy chcemy jak najdłużej chronić przed trybem zdalnym" - dodał.

"Mamy nadzieję, że te działania które podejmujemy w zakresie edukacji, czyli w strefach żółtych hybrydowe nauczanie na uczelniach i szkołach ponadpodstawowych, a w czerwonych strefach, których jest 152, nauczanie zdalne, to będą te elementy, które pozwolą nam zmniejszyć liczbę interakcji i nie dać wirusowi szans do rozprzestrzeniania się" - stwierdził minister zdrowia.

Rząd ma możliwość dalszego wsparcie gospodarki

Cały czas płynie pomoc do przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy. W ramach pierwszej tarczy antykryzysowej mamy możliwość emisji obligacji do poziomu 112 mld, wykorzystano ok. 70 mld. Z branżami najbardziej dotkniętymi obostrzeniami będziemy dyskutować, jak i pomóc - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

W czasie konferencji prasowej, podczas której ogłoszono nowe obostrzenia dla stref żółtej i czerwonej w związku z epidemią koronawirusa, premier oświadczył, że cały czas płynie pomoc do przedsiębiorców na ratowanie miejsc pracy. Powiedział, że w ramach pierwszej tarcza antykryzysowa jest możliwość emisji obligacji do poziomu 112 mld. "Wykorzystane zostało ok. 70 mld z tej pierwszej tarczy i w podobnych proporcjach tarcza finansowa, też nie w całości została wykorzystana" - powiedział premier.

Zapewnił, że w odniesieniu do branż najbardziej dotkniętych ostatnimi obostrzeniami będą prowadzone działania mające na celu ich wsparcie.

"Wśród tych, które od tego momentu będą w trudniejszym położeniu niż inne, jak np. turystyczna, restauracyjna, gastronomiczna - będziemy z tymi branżami dyskutować, w jaki sposób w najbliższych kilku miesiącach - do czasu lekarstwa czy szczepionki - przetrwać w najlepszym możliwym kształcie dla gospodarki" - zapowiedział Morawiecki.

"Zostań w domu"

"Poradziliśmy sobie z COVID-19 wiosną i możemy sobie poradzić również teraz; poradzimy, wygramy tę walkę, ale wygramy ją tylko, jak będziemy solidarni, będziemy razem postępować według zaleceń" - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że "podstawowe zalecenie, które znamy z wiosny, musi do nas wrócić także dziś: zostań w domu". Jak mówił, jeśli ktoś może pracować zdalnie, niech pracuje zdalnie.

Premier zaprezentował wykres, który - jak podkreślił - mówi wszystko o obecnej fali zachorowań. "Kiedy spojrzymy na mobilność, czyli na kontaktowanie się społeczne ludzi między sobą, to dostrzeżemy na tym wykresie, że te kontakty społeczne są na takim poziomie, jaki był przed wybuchem pandemii. Czyli przestaliśmy się dystansować jedni od drugich i według obiektywnych danych znowu wróciliśmy do dużej mobilności społecznej i kontaktów społecznych" - tłumaczył.

"Dziś mądrzejsi o tamtą wiedzę, szybko chcemy wrócić do zalecenia: zostań w domu. Izolacja ludzi starszych, ale też i pomoc dla ludzi starszych będzie decydowała o sukcesie naszych działań" - podkreślił.

"Apeluję o to, żeby wszystkie osoby starsze zostały w domach, a wolontariusze, samorządy, miejskie ośrodki pomocy społecznej, gminne ośrodki pomocy społecznej, harcerze, Wojska Obrony Terytorialnej pomogą w dowiezieniu posiłków, czy niezbędnych lekarstw albo innych artykułów" - powiedział premier na konferencji prasowej.

Cała Polska w żółtej strefie (z wyłączeniem stref czerwonych)

Od 10 października w całym kraju obowiązuje żółta strefa (za wyjątkiem stref czerwonych), co wiąże się z obowiązkiem zakrywania usta i nos przy pomocy maseczki, maski, części odzieży, przyłbicy albo kasku ochronnego. Obowiązek ten dotyczy m.in. sklepów, ulic, środków komunikacji miejskiej, bulwarów, placów, promenad, parkingów leśnych, targowisk czy cmentarzy.

Natomiast maseczek nosić nie muszą dzieci do ukończenia 5. roku życia, prowadzący samochód i współpasażerowie, jeśli zamieszkują pod jednym dachem, osoby niepełnosprawne oraz takie, które mają trudności w samodzielnym włożeniem maseczki, kierowcy autobusów i maszyniści, sędziowie i trenerzy oraz osoby uprawiające sport, jeżdżący konno. Dodatkowo osoby przebywające na plaży, w lesie, zieleńcu, ogrodzie botanicznym i zabytkowym, na działce.

Obecne obostrzenia w żółtej strefie do 17 października

Najważniejsze obostrzenie, które powróciło w całym kraju, dotyczy obowiązkowego zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Osoby, które z racji choroby nie mogą przemieszczać się w maseczkach, są zobligowane do posiadania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego od lekarza.

W obrębie tej strefy na weselach, imprezach rodzinnych oraz innych spotkaniach liczba gości nie może być większa niż 75 osób.

W żółtej strefie podczas widowisk sportowych oraz w kinach zajęte może być 25 proc. wszystkich miejsc na widowni. Lokale gastronomiczne muszą przygotować powierzchnię w identyczny sposób, jak w przypadku rygoru czerwonego - 4 mkw. na jedną osobę. W siłowniach, klubach i centrach fitness właściciele muszą przygotować obiekty w ten sposób, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 7 mkw. Natomiast w przypadku parków rozrywki i wesołych miasteczek - 10 mkw. na osobę.

Obecne ograniczenia w czerwonej strefie do 17 października

W strefie czerwonej obowiązują ograniczenia dotyczące godzin otwarcia lokali gastronomicznych - maksymalnie do 22:00. Ponadto maksymalna liczba gości weselnych to 50 osób. Lokale gastronomiczne muszą przygotować sale w taki sposób, aby odpowiadała współczynnikowi 1 osoba na 4 mkw.

Z kolei na siłowniach i salach fitness obowiązuje limit tak, aby na jedną osobę przypadało 10 mkw., natomiast w kinach może być zajętych maksymalnie 25 proc. miejsc. Czerwona strefa w danym powiecie oznacza również m.in.:

zakaz organizacji kongresów oraz targów ,

, zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych ,

, zakaz wpuszczania publiczności na widowiska sportowe.

W strefie czerwonej można organizować też plenerowe wydarzenia (na wolnym powietrzu) pod warunkiem, że jednocześnie widownia nie będzie liczyć więcej niż 100 osób, a odległość między widzami wyniesie co najmniej 1,5 m. Jeśli ta odległość będzie przestrzegana, uczestnicy nie muszą mieć maseczek. Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą imprez w żółtej strefie organizowanych w otwartej przestrzeni.

W powiecie oznaczonym czerwonymi rygorami nie jest dozwolone korzystanie z wesołych miasteczek, parków rozrywki oraz parków rekreacyjnych. Oprócz tego w miejscowościach nie mogą swojej działalności prowadzić sanatoria oraz uzdrowiska rehabilitacyjne. W kościołach natomiast dozwolone jest:

50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa,

(kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, 150 osób na zewnątrz oraz obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od dystansu).

W transporcie zbiorowym w czerwonej strefie zajętych może być 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdów.

