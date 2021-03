Nowe obostrzenia. Co należy zamknąć, a co zostawić? [Sonda]

Shutterstock

Premier Mateusz Morawiecki na czwartek 25 marca zapowiedział ogłoszenie nowych, dodatkowych obostrzeń, które miałyby obowiązywać tydzień przed i tydzień po Wielkanocy. Ostrzejsze restrykcje to odpowiedź na wysokie statystyki zakażeń w ostatnich dniach.

Środowy wynik podawanych przez Ministerstwo Zdrowia statystyk był wyższy od rekordowego, odnotowanego 7 listopada 2020 roku, informowaliśmy wczoraj. 24 marca zaraportowano 29 978 nowych przypadków zakażeń koronawirusem, poprzedniej doby zmarło 575 chorych na COVID-19. W związku z tym, a mając na uwadze zbliżające się święta Wielkiej Nocy, rząd planuje wprowadzenie dodatkowych obostrzeń, ponad obowiązujące obecnie do 9 kwietnia.

Przypomnijmy - trwające restrykcje weszły w życie 20 marca, na trzy tygodnie. Na ich mocy działalność zawiesić musiały m.in. hotele, galerie handlowe (za wyjątkiem grupy sklepów, w tym np. księgarń czy sklepów budowlanych), teatry, kina i muzea, stoki narciarskie i baseny. Uczniowie klas I-III przeszli w tym okresie na nauczanie zdalne.

Już w trakcie ogłaszania tego zestawu restrykcji dyskutowano, że na okoliczność zbliżającej się Wielkanocy rząd może nałożyć na obywateli dodatkowe ograniczenia. Opublikowane w tym tygodniu statystyki zakażeń potwierdziły domysły. Szef rządu mówił we wtorek, a powtarzał w środę, że "nowe obostrzenia są konieczne", przywołując przykłady innych europejskich krajów zaostrzających restrykcje. – Wokół nas - Niemcy, Czesi, inne kraje wprowadzają nowe obostrzenia i my także najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne dwa tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa zwycięża z wirusem – mówił Mateusz Morawiecki.

W związku z zapowiedzianymi na dziś nowymi zaostrzeniami pytamy czytelników Bankier.pl: Jakie obostrzenia powinien tym razem wprowadzić rząd? Jeśli okna z sondą nie widać poniżej, odpowiedzi udzielisz tutaj.

Jakie obostrzenia powinien wprowadzić rząd? Wybierz najważniejsze [Sonda]

MW