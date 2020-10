Nowe monety w obiegu to problem dla automatów

Amerykańscy żołnierze mogą zostać przeniesieni do Polski z Niemiec

Minister obrony USA Mark Esper zapowiedział we wtorek, że istnieje "realna szansa", by przenieść stacjonujący w Niemczech 2. pułk kawalerii - lub jego część - do Polski. Byłoby to dodatkowe wzmocnienie obecności USA w Polsce ponad to, co zostało ustalone latem.