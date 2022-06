Nowe mieszkania kurczą się w ogłoszeniach sprzedaży. Oto jak zmieniała się ich powierzchnia

fot. Robert Kneschke / / Shutterstock

Średnio o 5 mkw. w ciągu ostatnich trzech lat zmniejszyła się średnia powierzchnia mieszkań oferowanych na rynku pierwotnym w Warszawie i Łodzi. Nowe mieszkania w ofercie statystycznie zmniejszyły się także w Krakowie i Gdańsku – wynika z danych serwisu RynekPierwotny.pl. Na spadek powierzchni budowanych mieszkań, ale w znacznie dłuższej perspektywie wskazują także dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W kwietniu 2022 r. przeciętne mieszkanie oferowane na rynku pierwotnym w Warszawie miało 55,3 mkw. – o 5,1 mkw. mniej niż trzy lata wcześniej. Mieszkania oferowane na stołecznym rynku pierwotnym są jednak wciąż statystycznie największe.

Jeszcze mocniej – o blisko 6 mkw. – zmniejszyła się w tym czasie średnia powierzchnia mieszkania oferowanego przez deweloperów w Łodzi. Mniejszą powierzchnię wśród sześciu największych polskich miast odnotowano także w Gdańsku (54,8 mkw. i -2,4 mkw.), a nieznaczny spadek zanotowano również w Krakowie (52,7 mkw. i -0,8 mkw.).

We Wrocławiu w tym czasie średnia powierzchnia nowego mieszkania niemal się nie zmieniła (53,9 mkw. i +0,3 mkw.). Wyraźniejszy wzrost zanotowano w Poznaniu, gdzie mieszkanie oferowane w kwietniu 2022 r. miało średnio 54,4 mkw. – o 1,8 mkw. więcej niż trzy lata wcześniej.

Jak na tym tle prezentują się dane Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące średniej powierzchni nowych mieszkań oddawanych do użytku? Jeśli weźmiemy powierzchnie lokali mieszkalnych oddawanych przez deweloperów, pomiędzy I kw. 2019 r. a I kw. 2022 r. nastąpił wzrost o blisko 3 mkw. (z 60,6 mkw. w I kw. 2019 r. do 63,4 mkw. w I kw. 2022 r.). Warto jednak pamiętać, że pod pojęciem lokali mieszkalnych kryją się także oddawane do użytku domy jednorodzinne, których liczba rosła w ostatnim czasie.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Patrząc jednak na średnią powierzchnię mieszkań oddawanych w budynkach wielorodzinnych w skali całego kraju, średnia powierzchnia utrzymuje się na podobnym poziomie od 2018 r., jednak jest zdecydowanie niższa niż jeszcze w 2017 r.

W I kw. 2022 r. nowe mieszkania oddawane do użytku w budynkach wielorodzinnych miały średnio 52,7 mkw. – zaledwie o 0,1 mkw. mniej niż rok wcześniej i o 0,6 mkw. mniej niż w I kw. 2019 r. Jeszcze jednak w 2017 r. było to ok. 59 mkw.

Liczba mieszkań oddanych od użytku przez deweloperów w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 r. (40 599 lokali mieszkalnych) była o 3 proc. niższa niż w analogicznym okresie 2021 r., o 1,9 proc. niższa niż przed dwoma laty i niemal identyczna jak w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2019 r.

Znaczący spadek zapisano jednak po stronie liczby rozpoczynanych budów. W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 r. deweloperzy ruszyli z budową 42 770 lokali mieszkalnych, co było wynikiem o 22,6 proc. niższym niż w analogicznym okresie 2021 r. Rozpoczętych budów było także o blisko 5 proc. mniej niż w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2019 r.