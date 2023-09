Nowe konto w ING. Takiej oferty jeszcze nie było

600 zł w voucherach do Lidla w nowej promocji Citi Handlowego Karty kredytowe przechodzą powoli do lamusa – korzysta z nich coraz mniej osób. Niemniej nadal można znaleźć ciekawe oferty, które pozwalają wyhaczyć dodatkowy bonus. Jedną z takich propozycji ma Citi Handlowy – można zgarnąć 600 zł w voucherach do Lidla. Na co trzeba zwrócić uwagę?