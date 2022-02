Nowe kłopoty Mariana Banasia

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Prezes NIK miał wysłać podwładną, by zablokowała jego sprawę. Może za to dostać zarzut, ale do tego trzeba nowego wniosku o uchylenie mu immunitetu – podaje w środę "Rzeczpospolita".

Beata O., pełniąca obowiązki dyrektor warszawskiej delegatury NIK, została zatrzymana przez CBA we wtorek. "Usłyszała zarzuty nakłaniania szefowej KAS do przekroczenia uprawnień służbowych i ujawnienia jej oraz Marianowi Banasiowi informacji objętych tajemnicą skarbową, poplecznictwa i składania fałszywych zeznań" – podaje wiceszef Prokuratury Regionalnej w Białymstoku Paweł Sawoń.

"Rz" wskazuje, że to nowy wątek śledztwa dotyczącego m.in. fałszywych oświadczeń majątkowych składanych przez obecnego prezesa NIK. W Sejmie od lipca ub.r. jest wniosek o uchylenie mu immunitetu.

Gazeta podaje, że niezrażony tym Marian Banaś – jak ustalili śledczy – miał wysłać swoją podwładną, by "zasięgnęła języka" o toczącym się wobec niego postępowaniu celno-skarbowym. Według "Rz" chodziło o kontrolę opodatkowania przychodów z najmu i przychodu ze sprzedaży kupionej przez Banasia rzeźby).

Dyrektorka na polecenie Banasia umówiła się w grudniu 2021 r. na spotkanie z szefową Krajowej Administracji Skarbowej Magdaleną Rzeczkowską (O. ją znała, bo wcześniej sama pracowała w KAS) i nakłaniała urzędniczkę do nielegalnych działań – by zdradziła jej, a pośrednio Banasiowi, co na niego mają.

"Podejrzana usiłowała też wpłynąć na bieg postępowania celno-skarbowego, by doprowadzić do jego faktycznego zawieszenia, pomagając sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej" – wskazuje prokuratura.

Gazeta relacjonuje, że Beata O. nic nie wskórała, szefowa KAS była stanowcza. Kiedy sprawa się wydała, dyrektorka – według śledczych – kłamała o przebiegu spotkania z szefową KAS i za to też ma zarzut.

"Tu był modus operandi podobny jak w przypadku dyrektora krakowskiej Izby Skarbowej, od którego Banaś wyciągał informacje na swój temat. Wtedy mu się to udało" – zauważa jeden z rozmówców "Rz".

ktl/ joz/