Banki szykują gratki dla kolekcjonerów z okazji letnich festiwali

Na początku sierpnia odbędą się dwa festiwale: FEST Festival i Pol’and’Rock. Partnerami wydarzeń tradycyjne są banki. Z tej okazji instytucje finansowe wydadzą karty płatnicze z okazjonalnymi grafikami. To gratka dla zbieraczy, by powiększyć kolekcję o unikatowe plastiki.

FEST Festival odbędzie się w dniach 9-13 sierpnia w Parku Śląskim w Chorzowie. Podczas wydarzenia będzie można posłuchać ponad 200 artystów z Polski i zagranicy. Tradycyjnie będzie tam też działało festiwalowe miasteczko, gdzie odwiedzający będą mogli podziwiać różne występy artystyczne, brać udział w akcjach społecznych, warsztatach czy odwiedzać strefy partnerów.

FEST Festival – nowe karty z ING

Jednym z partnerów jest ponownie ING. Z tej okazji Śląski przygotował dla swoich klientów unikalne karty płatnicze z 7 wzorami w orzeźwiających, energetycznych barwach, które bezpośrednio nawiązują do festiwalowego klimatu. Aby zamówić kartę, trzeba być klientem banku (posiadać konto). Wzory dostępne są już w galerii Moja Karta ING. FEST-owa karta działa jak zwykła karta do konta Visa zbliżeniowa. Pierwsze zamówienie Mojej Karty ING (niezależnie od liczby kart i kont) dla posiadaczy kont Direct i Mobi w wieku 13-26 lat jest bezpłatne. Dla klientów spoza tej grupy koszt wynosi 15 zł. Bank informuje, że FEST-owa edycja kart jest limitowana. Zamówione plastiki klienci otrzymają najpóźniej do 30 września.

Dodatkowo w aplikacji Moje ING do konta bank przygotował Niezbędnik Festiwalowicza – pakiet funkcji, które przydadzą się na każdym festiwalu. To m.in. bilety na komunikację miejską, kody rabatowe do „ogarniecia festiwalowej stylówki”, przelewy na telefon do rozliczania się ze znajomymi czy płatności telefonem. Jako ciekawostkę warto dodać, że w lipcu bank zorganizował konkurs nocoBanko. W ramach akcji ING udostępni zwycięzcom miejsca noclegowe w swojej przestrzeni przy ul. Chorzowskiej.

Pol’and’Rock – karta mBanku zaprojektowana przez Jurka Owsiaka

Karty kolekcjonerskie będą też czekać na klientów mBanku. Ta instytucja tradycyjnie wspiera festiwal Pol’and’Rock. Impreza ta odbędzie się w dniach 5-8 sierpnia w Czaplinku. mBank jest partnerem tego festiwalu od 2018 roku, kiedy to objął swoim mecenasem Akademię Sztuk Przepięknych, czyli festiwalowe „centrum wymiany myśli”.

Festiwalowa karta od mBanku to już tradycja. Co roku projektuje ją Jurek Owsiak, a jej motyw przewodni jest inspirowany identyfikacją wizualną całego festiwalu. Karta wydawana jest w dwóch wersjach: fizycznej i mobilnej – dostępnej od razu na telefonie. Ta pierwsza w tym roku wzbogacona została o niewielkie wcięcie, które ułatwi korzystanie z niej osobom słabowidzącym i niewidomym. Dzięki niemu mogą one szybko zorientować się, gdzie na karcie jest chip i symbol płatności zbliżeniowych, czyli elementy ważne dla prawidłowego dokonania płatności (włożenia karty do bankomatu czy przyłożenia jej do terminala).

Klienci mBanku karty mogą zamówić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego lub aplikacji mobilnej jako kolejne do swojego rachunku. Nowi klienci, aby skorzystać z oferty, powinni najpierw założyć konto w mBanku. Kartę będzie można też zamówić bezpośrednio na festiwalu – w punkach oznaczonych logo mBanku zlokalizowanych w pasażu i przy ASP. Osoby, które to zrobią, dostaną w prezencie specjalne, festiwalowe gadżety: koszulkę projektu Jurka Owsiaka, worek, czapkę i wachlarz.

mBank przygotował też inne atrakcje. W tym roku gościem specjalnym ASP będzie Martyna Wojciechowska. W namiocie pojawi się także m.in. Marek Dyjak oraz Katarzyna Kolenda-Zaleska i Marta Kuligowska. Oprócz tego mBank postawi fotobudkę, w której będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Jedno zabrać ze sobą, a drugie przyczepić na wielkiej tablicy wspomnień, która postawiona będzie obok budki. Dla wszystkich festiwalowiczów bank ma też drobne upominki: naklejki, tatuaże, magnesy, a także tabliczki z hasłami takimi jak: "Mam dobre serce" oraz "Fajnie się bawię".

Nowe Horyzonty – mBank wydaje kartę kolekcjonerską

Na klientów mBanku czeka jeszcze jedna karta – przygotowana z okazji Festiwalu Filmowego mBank Nowe Horyzonty. Bank wspiera to wydarzenie od pięciu lat, a od tego roku jest jego partnerem tytularnym. Co prawda festiwal w wersji tradycyjnej zakończył się 30 lipca, ale jeszcze do 6 sierpnia filmy będą dostępne w wersji online.

Karty płatnicze to wciąż najpopularniejszy środek do płatności bezgotówkowych w sklepach. Narodowy Bank Polski podaje, że mamy ich w portfelach już ponad 44 mln (z czego zdecydowana większość, bo aż 84 proc., to karty debetowe do kont). Dla wielu klientów wizerunek karty ma wciąż istotne znaczenie – część banków pozwala je więc personalizować (nadawać własną grafikę) czy wybierać propozycje z dostępnych galerii kart. Niektórzy klienci wybierają też karty wydawane okazjonalnie (jak wspomniane wyżej karty ING i mBanku) na pamiątkę po imprezach, w których brali udział.

Warto jednak zwrócić uwagę, że coraz więcej osób płaci za pomocą telefonów. Z danych Bankier.pl wynika, że Polacy podpięli już do swoich smartfonów i zegarków aż 11 mln kart. W takim przypadku dla klienta wizerunek plastiku jest w zasadzie sprawą drugorzędną, bo karta i tak „zaszyta” jest w aplikacji.