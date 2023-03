UE walczy z marnowaniem żywności i chce wprowadzić nowe etykiety na produktach spożywczych

Nowe oznaczenia mają w przyszłości pojawić się na produktach spożywczych. To pomysł Komisji Europejskiej, by nowe etykiety sugerowały, że dany produkt nadaje się do spożycia, nawet gdy upłynie termin jego ważności.

/ Andrzej Hulimka

Oprócz standardowej formuły „najlepiej spożyć przed”, określającej minimalny termin ważności, na produktach żywnościowych będą miały pojawiać się oznaczenia: „często po upływie” lub „często dobre dłużej” – informuje serwis gazeta.pl. Nowe oznaczenia mają informować klientów, że dany produkt może nadawać się do spożycia także po upłynięciu określonego datą terminu ważności.

Komisja Europejska prowadzi obecnie konsultacje publiczne w sprawie projektu wprowadzającego nowe oznaczenia na etykietach oraz tego, jak miałyby one dokładnie wyglądać.

Wszystko po to, by Europejczycy nie marnowali żywności. Zgodnie z pomysłem KE do 2030 r. państwa członkowskie powinny ograniczyć marnowanie żywności o 50 proc. Jeszcze pięć lat temu, w 2018 r., w państwach należących do Unii Europejskiej wytworzono 88 mln ton odpadów będących żywnością.