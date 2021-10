Nowe dane o gotówce. Przybyło pięćsetek i dwusetek, ubyło setek

fot. rsooll / / Shutterstock

Od wybuchu pandemii w Polsce przybyło banknotów, ale nie wszystkich w takich samym proporcjach. Polacy coraz częściej mają okazję włożyć do swoich portfeli nie tylko 200 zł, ale i 500 zł.

Kwartalne dane Narodowego Banku Polskiego o gotówce w obiegu od początku pandemii budzą szczególne emocje. Do ich powstania przyczynił się sam prezes Glapiński, który w marcu 2020 r. uspokajał przejętych wybuchem pandemii (i jej potencjalnymi konsekwencjami) słowami: „Gotówki nie zabraknie”. Latem ubiegłego roku szef polskiego banku centralnego – mającego monopol na emitowanie pieniądza – przyznał, że mieliśmy do czynienia z „runem na bankomaty”.

Im bardziej przyzwyczajaliśmy się do życia z pandemią, tym mniejsze były obawy o apokaliptyczne scenariusze, w których warto mieć gotówkę przy sobie, a nie w postaci zapisu cyfrowego na koncie bankowym. Gotówkowy problem pojawił się natomiast w innym wydaniu – mowa o inflacji, która od kilku miesięcy jest w naszym kraju niekwestionowanym ekonomicznym tematem numer jeden.

Wzrost cen, szczególnie w usługach (w tym tych, które funkcjonują w szarej strefie, gdzie z oczywistych powodów płaci się gotówką) sprawił, że część użytkowników polskiego pieniądza musiała „bliżej zapoznać się” np. z banknotem o nominale 200 zł, który w poprzednich latach mógł uchodzić za białego kruka (szczególnie po wprowadzeniu go w latach 90., gdy stanowił pokaźny procent wynagrodzenia – np. w 1997 r. średnia płaca w gospodarce narodowej wynosiła 1061,93 zł brutto). Co więcej, Polacy coraz częściej mają też możność zetknięcia się z wprowadzonym w 2017 r. banknotem o nominale 500 zł, do czego przyczyniła się także ich rosnąca dostępność w bankomatach.

Banknoty dwóch prędkości

Wszystkie powyższe rozważania można zestawić z twardymi danymi NBP o strukturze obiegu banknotów i monet. Zacznijmy od samej góry, czyli od pięćsetek. Na koniec III kwartału było ich w obiegu 49,6 mln sztuk. Oznacza to wzrost o 7,5 proc. względem poprzedniego kwartału i 46 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Innym ujęciem przyrostu może być porównanie względem I kw. 2020 r. (a więc okresu wybuchu pandemii), gdy banknotów z Janem III Sobieskim było w obiegu niemal dwukrotnie mniej niż obecnie (25,7 mln).

Podobnie rzeczy mają się piętro niżej, czyli na poziomie banknotów o nominale 200 zł. Według ostatnich danych w obiegu było ich 665,2 mln – o 3,7 proc. więcej niż kwartał wcześniej oraz 27,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Od początku 2020 r. liczba banknotów z Zygmuntem Starym wzrosła o 85,4 proc.

Struktura banknotów w obiegu ()

„Królem” w królewskiej stawce polskich banknotów niezmiennie jest (i jeszcze długo będzie) 100 złotych. Dość powiedzieć, że banknotów tych jest 1,692 mld sztuk. Co jednak ciekawe, w trzecim kwartale liczba setek w obiegu zmalała – wprawdzie nieznacznie (-0,7 proc. kwartał do kwartału), ale jednak. W ujęciu rocznym setek było o 4,2 proc. więcej niż rok wcześniej wobec 5 proc. kwartał wcześniej. Dynamice tej daleko do przyrostu o 20 proc. rocznie notowanych od wybuchu pandemii do końca 2020 r.

- W marcu stwierdziliśmy ogromny wzrost zapotrzebowania uczestników rynku na gotówkę. Mieliśmy run na bankomaty, na okienka bankowe. Popyt na pieniądz materialny wzrósł o 24 proc. Zaspokoiliśmy ten popyt. W szczególności był popyt na banknoty 100 i 200 zł. Ze względu na ich okresowy brak, w pewnym momencie zaczęliśmy wprowadzać banknot 500 zł – powiedział Adam Glapiński w lipcu 2020 r. prezentując sprawozdanie z działalności NBP.

Podobnie małe zmiany zachodzą także w liczbie pięćdziesiątek, dwudziestek i dziesiątek. Dane na ten temat zebraliśmy w poniższej tabeli:



Liczba w mln szt. Procentowa zmiana względem Banknot III kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2020 IV kw. 2019 500 zł 49,6 7,5% 46,4% 137,7% 200 zł 665,2 3,7% 27,1% 85,4% 100 zł 1 692,4 -0,7% 4,2% 23,2% 50 zł 211,4 -0,7% -0,5% 11,9% 20 zł 132,0 1,1% 4,2% 4,2% 10 zł 195,0 0,5% 3,4% 7,2% Źródło: NBP

Ostatnie deklaracja prezesa Adama Glapińskiego zdają się przesądzać, że o ile jego mandat zostanie wydłużony na drugą kadencję (do czerwca 2022 r. zadecydują o tym Sejm i prezydent), to już za kilka lat powyższe zestawienie rozszerzyć będzie trzeba o 1000 zł. Kwestia historycznej postaci, która pojawi się na banknocie także jest już raczej przesądzona: będzie to Jadwiga Andegaweńska.

O „gotówkowej krucjacie” w wykonaniu Narodowego Banku Polskiego, szerzej pisaliśmy w kwietniu tego roku. Jej kolejnym etapem było podpisanie przez prezydenta ustawy o usługach płatniczych, która m.in. uniemożliwia odmowę przyjmowania płatności gotówkowych.

Więcej o zwyczajach Polaków związanych z gotówką przeczytasz w artykule „Polskie bastiony gotówki. 5 ciekawych faktów z najnowszego badania NBP”.