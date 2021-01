Nowe auta coraz droższe [Podcast]

fot. welcomia / Shutterstock

Średnia cena nowego samochodu w Polsce przekracza 120 tys. zł. W 2021 r. ma wzrosnąć o około 10 proc. Goście „PB do słuchania” wyjaśnią, dlaczego ceny rosną i jak to zmieni rynek.

Nowe auta drożeją z miesiąca na miesiąc. O tym, czy to kwestia pazerności koncernów, czy może przepisów i postępu technologicznego, mówi Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Wspominamy też stare czasy i tamte ceny.

Kolejny gość „Pulsu Biznesu do słuchania”, Maciej Kilim, to menedżer, który w spółce Toyota Motor Poland odpowiada m.in za tworzenie cenników nowych modeli. Opowie nie tylko o tym, jak to się robi, lecz ujawni, kiedy można uzyskać najlepsze rabaty na nowe auta i czy opłaca się takie sprowadzić z rynku, na którym ceny są korzystniejsze. Będzie też o tym, dlaczego w niektórych krajach to samo auto kosztuje mniej niż w Polsce.

Do marynistyczno-restauracyjnych porównań uciekamy się wspólnie z Jakubem Farysiem, prezesem Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, by wyjaśnić, jak i kiedy koncern motoryzacyjny na samochodach zarabia. Odpowiadamy też na pytanie, jak malejący w Europie popyt na nowe samochody przełoży się na ich ceny w przyszłości.

Na koniec Michał Knitter, wiceprezes i założyciel platformy Carsmile, zdradzi, czy samochody kupowane przez internet mogą być tańsze od nabywanych tradycyjnie i wyjaśni, dlaczego klienci wirtualnych salonów rzadko decydują się na dodatkowe wyposażenie, np. panoramiczny dach.

