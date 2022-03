Nowak: Jest polityczna zgoda w Komisji Europejskiej na uruchomienie KPO

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Komisja Europejska "lada chwila" powinna dać zielone światło dla uruchomienia Krajowego Planu Odbudowy; jest polityczna zgoda w KE na jego uruchomienie – zapowiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Według Nowaka trzech unijnych komisarzy miało zapewnić, że jest w Komisji Europejskiej polityczna zgoda na Krajowy Plan Odbudowy i że "lada chwila" zostanie on uruchomiony. Minister podkreślił, że Polska spełniła warunek KE dotyczący projektu ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. "Taki projekt wpłynął do Sejmu" – przekazał szef MRiT.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE w ubiegłym roku, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN.

W lecie ubiegłego roku likwidację Izby Dyscyplinarnej SN zapowiadał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, także premier Mateusz Morawiecki mówił, że ta izba zostanie zlikwidowana.

Sejm zajmie się w czwartek pięcioma projektami ustaw: prezydenckim, autorstwa PiS, autorstwa Solidarnej Polski i złożonym przez opozycję, zakładającymi likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

TSUE 14 lipca 2021 r. zobowiązał Polskę do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów odnoszących się do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach m.in. uchylania immunitetów sędziowskich.

"Amerykańskie firmy będą przenosić się z Rosji do Polski"

"Administracja amerykańska widzi zwiększoną rolę Polski i jej zaangażowanie w niesienie pomocy Ukraińcom uciekającym przed rosyjską inwazją" - powiedział dziennikarzom Nowak nawiązując do swojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Przyznał, że Amerykanie z uznaniem odnosili się do działań Polski na rzecz Ukraińców. "Czuć zmianę klimatu na linii Stany Zjednoczone-Polska" - powiedział.

Nowak przekazał, że w trakcie rozmów z przedstawicielami amerykańskiej administracji poprosił o uruchomienie środków wsparcia dla Polski w związku z zaangażowaniem naszego kraju w pomoc Ukraińcom. Jak mówił, poruszył też kwestię relokacji uciekających Ukraińców, którzy dziś szukają schronienia w większości w Polsce, do innych krajów. "Spotkało się to ze zrozumieniem. Strona amerykańska przekazała, że zaangażuje się globalnie w uświadamianie tej potrzeby" - powiedział minister.

"Z moich spotkań z przedstawicielami administracji amerykańskiej bardzo mocno wybrzmiewało wsparcie Amerykanów dla Polski, jako partnera" - wskazał szef MRiT.

Nowak przekazał, że w trakcie wizyty rozmawiał również o amerykańskich inwestycjach w Polsce - tych, które są, a także o potencjalnie kolejnych. W tym kontekście minister nawiązał m.in. do najnowszej transakcji Google w Polsce, który ogłosił zakup powierzchni biurowych w Warszawie na sumę blisko 2,7 miliarda zł. To największa w historii Polski transakcja dotycząca zakupu tego typu powierzchni, co świadczy o potencjale inwestycyjnym naszego kraju. Jak przyznał Nowak, zarówno biznes, jak i administracja amerykańska mają świadomość tego, że z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainie, jak i sankcji nakładanych na Rosję, amerykańskie firmy będą przenosić swoją działalność z Rosji do Polski.

"W tym celu konieczne będzie zapewnienie im m.in. odpowiedniej infrastruktury, czy rozbudowa sektora usług" - wskazał.

Minister Nowak zwrócił też uwagę na rozważenie kwestii zawieszenia udziału Rosji w spotkaniach G20.

„Nasza propozycja, by usunąć Rosję z grupy G-20 i w jej miejsce wprowadzić Polskę, spotkała się z dużym zrozumieniem przedstawicieli amerykańskiej administracji” – powiedział Nowak.

Dodał, że sekretarz handlu USA Gina Raimondo zadeklarowała, iż przekaże polską propozycje prezydentowi Joe Bidenowi, „a sam pomysł spotkał się z pozytywnym odzewem”. Przypomniał, że G20 tworzy 19 krajów plus UE.

Nowak wyjaśnił, że aby usunąć Rosję z G20 musi być jednomyślność wszystkich krajów członkowskich, a jego zdaniem niektóre z nich, np. Chiny, mogą się temu sprzeciwić. „Gdyby się jednak okazało, że są kraje, które nie zgodzą się, aby Rosję usunąć z G20, to może powstać inna organizacją skupiającą te kraje, które nie chcą być razem z Rosją w G20” – powiedział. Dodał, że wówczas Polska mogłaby dołączyć do takiej organizacji.

Embargo na rosyjską ropę

"Uważam, że powinno być wprowadzone embargo na rosyjską ropę" - oświadczył szef resortu rozwoju o technologii w rozmowie z dziennikarzami.

Przyznał, że Polska kupuje ropę od Rosji przez spółki Orlen i Lotos. "W przypadku Orlenu zerwanie umowy z Rosją skutkowałoby wysokimi karami. A gdyby były nałożone sankcje unijne, wówczas jest to tzw. siła wyższa" - wyjaśnił.

W ocenie Nowaka UE powinna nałożyć embargo na rosyjską ropę jak najprędzej, nawet w tym tygodniu.

Minister opowiada się za szczelniejszymi sankcjami na Rosję. "Uważam, że sankcje na Rosję powinny być bardzo mocno zaciśnięte. Nie może być tak, że z jednej strony nakładamy embarga i sankcje na Rosję, a z drugiej widzimy przepływy gotówki w rosyjskich bankach z krajów europejskich m.in. dotyczące płatności za surowce energetyczne" - wyjaśnił.

W ocenie Nowaka, Nord Stream 2 nie jest zamkniętą sprawą. "Nord Stream 2 będzie uruchomiony? Wszystko zależy od sytuacji po ustaniu konfliktu. Możemy liczyć się z tym, że zostaną stworzone takie warunki i porozumienia, które doprowadzą do jego ponownego otwarcia" - odparł.

