Nowacka: Nie interesuję się poglądami politycznymi nauczycieli czy rodziców uczniów

SZKOŁA PO NOWEMU Ruszyły prekonsultacje zmian w podstawie programowej Do prekonsultacji zmian w podstawie programowej trafił materiał roboczy, propozycje zmian przedstawione przez zespoły ekspertów. Zdecydowaliśmy się poddać go analizie społecznej, by cały proces był maksymalnie transparentny, by każdy mógł się wypowiedzieć, zgłosić uwagi - powiedziała PAP wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.