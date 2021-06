Nowa ustawa zakaże strajku kontrolerom lotów

Juniorzy w IT. Rosną wymagania, ale nie płace

Jeszcze przed pandemią co 10 ogłoszenie na portalu z ofertami pracy dotyczyło pracy na stanowisku podstawowym w IT. W 2020 roku ich liczba spadła do 5 proc. Płace rosną minimalnie, a wymagania stawiane kandydatom są coraz wyższe.