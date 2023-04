Nowa usługa w XTB. Drogie akcje dla każdego, inwestycje nie będą wymagały dużego kapitału

Oferta domu maklerskiego XTB poszerza się o akcje ułamkowe spółek i funduszy ETF. Usługa startuje najpierw w Rumunii, ale już wkrótce ma być dostępna w Polsce.

Na początku to klienci XTB z Rumunii będą mogli skorzystać z nowej oferty polegającej na możliwości kupna ułamkowych części akcji i ETF-ów. W pierwszej kolejności będą to akcje spółek z amerykańskiej giełdy i ETF-y z europejskich rynków.

W biurze prasowym uzyskaliśmy informację o planowanym starcie usługi w innych krajach, w tym w Polsce, jeszcze w II kwartale 2023 r. Chodzi o zebranie doświadczeń i wniosków z innych rynków przed udostępnieniem jej szerszej rzeszy klientów.

Chociaż w ofercie XTB ułamkowe akcje to nowość, to w Polsce jest to usługa znana z aplikacji Revolut. Jej głównym celem jest wyeliminowanie problemu wysokiego jednostkowego progu wejścia w inwestycję.

Na przykład jedna akcja Apple to obecnie koszt ok. 160 dolarów, Tesli ponad 180 dol. i to po splitach przeprowadzonych w poprzednich latach. Ponad 1250 dol. trzeba zapłacić za papier notowanego na Nasdaq Mercado Libre – giganta e-commerce działającego w Ameryce Płd. Na GPW najwięcej nominalnie trzeba zapłacić za jedną akcję LPP, która kosztuje ponad 9 200 zł.

Dzięki nowej usłudze XTB dostęp do tych akcji będzie dużo łatwiejszy, a inwestycja w popularne spółki nie będzie wymagała kilkuset czy kilku tysięcy złotych kapitału. Inwestor uzyska w ten sposób możliwość ekspozycji na większą liczbę instrumentów, a broker kolejny argument, by przyciągnąć nowych klientów, także tych z mniejszym kapitałem inwestycyjnym.

Mechanizm stojący za ofertą jest stosunkowo prosty, bo to XTB będzie nabywało instrumenty na własny rachunek i formalnie będzie ich właścicielem. Klienci natomiast będą mieli prawo czerpać wszystkie korzyści z akcji odpowiednio do posiadanej części.

Wyjaśnia to KID (and. Key Information Document), opisujący czym są akcje ułamkowe oraz że wobec tego produktu nie ma zastosowania dźwignia finansowa. „Maksymalna strata z inwestycji w akcje ułamkowe dotyczące akcji nie przekroczy wartości zainwestowanego kapitału” – czytamy.

„Akcje ułamkowe dotyczące akcji stanowią powiernicze prawo do części akcji notowanej na rynku regulowanym. Powiernicze prawo do ułamka akcji oznacza, że posiadaczowi akcji ułamkowych dotyczących akcji przysługują korzyści ekonomiczne proporcjonalnie do ułamka akcji, który nabywa, ale w stosunku do osób trzecich uprawnionym do akcji (całkowitych) jest XTB. Nabycie akcji ułamkowej dotyczącej akcji nie jest tożsame z nabyciem prawa własności ułamka akcji”.

Prawo własności inwestor nabędzie dopiero wtedy, kiedy nabywane w częściach akcje i ETF-y przekroczą liczbę całkowitą, co będzie oznaczało, że prawo powiernicze wygaśnie, a klient będzie miał zapisaną na swoim rachunku własność, np. 1 akcji czy certyfikatu ETF.

Co do kosztów transakcji związanych z nabywaniem akcji ułamkowych XTB informuje, że są takie same jak w przypadku innych instrumentów. Prowizja wynosi zatem 0 proc., jeśli w ciągu miesiąca obrót na rachunku nie przekroczy 100 tys. euro.