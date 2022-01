XTB otwiera bramę do inwestycji na Wall Street

fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

Brokerska firma XTB jako pierwszy polski dom maklerski wprowadził możliwość obniżenia podatków od dywidend z USA.

Możliwość zapłacenia mniejszego podatku dotyczy wszystkich klientów indywidualnych, którzy nie są rezydentami podatkowymi w USA, a tym bardziej nie posiadają amerykańskiego obywatelstwa. Jeśli jesteś więc polskim podatnikiem i osiągasz dochody ze źródeł w USA, takie jak dywidendy czy ich ekwiwalenty wypłacane dla kontraktów opartych o amerykańskie akcje, możesz obniżyć należne Amerykanom podatki z 30 proc. do 15 proc.

Rentowny amerykański rynek



To duża ulga, nawet jeśli uwzględnimy dodatkowe 4 proc., które musimy „wyrównać” polskiemu fiskusowi. W Polsce podatek od zysków kapitałowych tzw. „podatek Belki” wynosi 19 proc., stąd wymóg dopłaty.

To właśnie podatki od zawsze mroziły krew w żyłach inwestorów indywidualnych, którzy przy mizernych stopach zwrotu na polskich indeksach z zazdrością patrzyli na ponad 10-letnią hossę na Wall Street. WIG20 jest znów na poziomie z 2009 r., a do historycznego szczytu brakuje mu ok. 70 proc., kiedy S&P500 w ciągu ostatnich 10 lat urósł o ponad 250 proc. Jeszcze lepiej radził sobie indeks S&P500 Total Return, który pod uwagę bierze wypłacane dywidendy. Jednak wysokie podatki i obowiązki z nimi związane często zniechęcały do odważniejszego zaangażowania kapitału.

Co nowego?

W ubiegłym tygodniu broker XTB, notowany na warszawskim parkiecie, poinformował, że wprowadza możliwość wypełnienia formularza W-8BEN, dzięki czemu jego klienci będą mogli skorzystać z umowy między Polską a USA o unikaniu podwójnego opodatkowania, tym samym obniżyć podatek od zysków z amerykańskich źródeł z 30 do 15 proc. Jeśli krajem rezydencji podatkowej będzie kraj inny niż Polska, obniżona stawka może być inna, zależna od dwustronnych umów – podaje XTB w komunikacie.

Co do zasady, inwestor powinien wypełnić formularz W-8BEN, zanim zakupi akcje spółki amerykańskiej lub otworzy pozycję na kontrakcie CFD na amerykańskie akcje lub ETF. Można to jednak zrobić po kupnie, ale nie później niż przed dniem wypłaty dywidendy lub jej ekwiwalentu. Formularz W-8BEN jest ważny przez 3 lata kalendarzowe liczone od końca roku, w którym formularz został wypełniony – chyba że nastąpiła zmiana danych inwestora, podaje XTB.

Istotne jest jeszcze to, że broker nie będzie uwzględniał w informacji PIT-8C wartości dywidend otrzymanych przez klientów z zagranicznych spółek, dlatego to inwestor ma obowiązek wykazać podatek od zagranicznej dywidendy w zeznaniu rocznym. Może jednak od polskiego podatku odliczyć kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Nalicza więc 19 proc. od kwoty otrzymanej dywidendy i odlicza od podatku kwotę pobraną przez XTB.

Bez wypełnionego formularza obowiązują takie same zasady, z tym że stawką podatkową naliczaną przez USA jest 30 proc., a odliczyć możemy tylko 15 proc. i w ten sposób efektywna stawka podatkowa zamyka się na poziomie 34 proc. To duże ułatwienie, ponieważ bez „wbudowanej” takiej usługi w platformę inwestycyjną wszystkie czynności związane z rozliczeniem i przekazaniem podatku leżały po stronie klienta.

Kurs XTB po lipcowej przecenie spowdowanej słabymi wynikami za II kwartał powrócił do wzrostów i „odrobił” całość letniej wyprzedaży. Po zaraportowanych III kwartałach 2021 r. spółka pozyskała 146.427 nowych klientów, co daje wzrost o 98,9 proc. rdr.

Michał Kubicki