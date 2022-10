Zwrot 15 proc. kosztu prywatnej wizyty u lekarza. Związkowcy apelują o nową ulgę

fot. SuperOhMo / / Shutterstock

Prywatna wizyta u stomatologa, okulisty lub innego lekarza specjalisty to koszt rzędu kilkuset złotych. Federacja Przedsiębiorców Polskich i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych chcą wprowadzić nową ulgę podatkową w PIT. Organizacje apelują o możliwość odliczenia 15 proc. wydatków poniesionych na prywatne świadczenia zdrowotne. "To rozwiązanie może przynieść oszczędność rzędu 530 zł rocznie" – przekonują.

Federacja Przedsiębiorców Polskich i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych opracowały nową ulgę podatkową. Przedstawiciele organizacji chcą wprowadzić do zeznania PIT opcję odliczenia 15 proc. wydatków poniesionych na prywatne świadczenia zdrowotne. Związkowcy wskazują na korzyści płynące z tego rozwiązania zarówno dla Polaków korzystających z niepublicznych świadczeń medycznych, jak i budżetu państwa.

"Wielkość szarej strefy w obszarze usług zdrowotnych można oszacować na około 11,6 mld zł w skali roku (...). Uszczelnienie tego obszaru mogłoby przynieść nawet 1,6 mld zł dodatkowych wpływów podatkowych rocznie" – wskazuje FPP i OPZZ. Tym samy z ulgi na zdrowie mogliby skorzystać wyłącznie podatnicy posiadający paragon.

Oszczędności dla rodzin

Wizyta w prywatnym gabinecie stomatologicznym to koszt sięgający od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych (np. w przypadku usuwania ósemek). W ostatnich latach na popularności zyskują prywatne ubezpieczenia zdrowotne działające jak abonament. W zależności od rodzaju pakietu ubezpieczony może korzystać z wybranych darmowych usług medycznych. Na koniec drugiego kwartału 2022 r. taką polisę posiadało blisko 4 mln osób.

"Wydatki na opiekę zdrowotną nierzadko stanowią istotną część ponoszonych wydatków. W przypadku przeciętnej 4-osobowej rodziny takie rozwiązanie może przynieść oszczędność rzędu 530 zł rocznie" – podaje FPP i OPZZ. W praktyce zakładając, że prywatna wizyta u okulisty to koszt 100 zł, to pracownik mógłby odliczyć od podatku dochodowego 15 zł w rocznym zeznaniu podatkowym.

Nowa ulga podatkowa miałaby powiązanie z systemem informatycznym Centrum e-Zdrowia. Informacja o wykonanych świadczeniach trafiałaby na Internetowe Konto Pacjenta, a następnie do Krajowej Administracji Skarbowej. To rozwiązanie umożliwiłoby automatyczne rozliczenie ulgi w usłudze e-PIT i zdejmowałoby z pacjenta wszelkie obowiązki formalne.

"Liczymy, że nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem ze strony rządu oraz pozostałych partnerów, co umożliwiłoby jej wdrożenie w ramach obowiązującego porządku prawnego. Podobne rozwiązanie z powodzeniem funkcjonowało w Polsce do końca 2000 r. Zostało ono wówczas uchylone ze względu na reformę systemu ubezpieczeń zdrowotnych, w ramach której zapłacona składka zdrowotna mogła być odliczana od podatku. Polski Ład, obowiązujący od początku bieżącego roku, zlikwidował to rozwiązanie – co przemawia za przywróceniem, w unowocześnionej formie, ulgi na wydatki zdrowotne finansowane z prywatnych środków obywateli. Ulga pozwoli lepiej wykorzystać potencjał sektora prywatnego, stanowiącego uzupełnienie publicznego systemu ochrony zdrowia i przyczyni się do poprawy jakości usług zdrowotnych oraz dostępności pacjentów do świadczeń zdrowotnych” – podkreśla Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

DF