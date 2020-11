Będzie nowa ulga podatkowa? Rząd chce zachęcić Polaków do powrotu z emigracji

fot. Olena Yakobchuk / Shutterstock

Rozważasz powrót do Polski z emigracji? Rząd pracuje nad wprowadzeniem nowej ulgi podatkowej: 50-proc. obniżki PIT-u.



Rząd zamierza wprowadzić zmiany w prawie podatkowym, które zachęcą Polaków do powrotu z emigracji zarobkowej. Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem, który wprowadzi 50-procentową ulgę dla osób wracających do kraju, informuje money.pl. Będzie ona obowiązywać w drugim roku po powrocie z emigracji do Polski i możliwa do rozliczenia w zeznaniu rocznym. Jak częściowe zwolnienie z podatku dochodowego miałoby wyglądać?

Przykładowo, emigrant po powrocie do kraju na podstawie zeznania podatkowego ma 6 tys. zł PIT do zapłacenia. W pierwszym roku podatnik musi uiścić pełną kwotę do budżetu państwa. Natomiast w drugim roku może obniżyć podatek do zapłaty o 50 proc. tej kwoty, czyli 3 tys. zł. W kolejnym zeznaniu podatkowym (w trzecim roku płacenia danin w Polsce) emigrant ponownie skorzysta ze zwolnienia, tym razem 50 proc. z 3 tys. zł, czyli 1,5 tys. zł. Oznacza to, że w trzecim roku po powrocie do Polski będzie można obniżyć wysokość podatku o 1,5 tys. zł.

Nie wiadomo, czy zostaną wprowadzone limity dotyczące m.in. długości okresu spędzonego za granicą lub w Polsce przed wyjazdem oraz wysokości rocznego dochodu. Portal podkreśla, że nie wiadomo, czy nowa ulga podatkowa przysługiwać będzie również dla obcokrajowców.

W ostatnim czasie rząd zmienił przepisy dotyczące ulgi abolicyjnej. Polacy pracujący za granicą zapłacą wyższy podatek za 2021 r. "Teraz ulga abolicyjna przestanie praktycznie obowiązywać, a osoby pracujące za granicą, które są polskimi rezydentami (mają w Polsce ośrodek interesów życiowych), zapłacą dużo wyższy PIT" - czytamy w artykule pt. "Polacy pracujący za granicą zapłacą wyższy PIT. Sejm za ograniczeniem ulgi abolicyjnej".

DF