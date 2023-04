Nowa strategia energetyczna Polski. Minister Moskwa: Potrzebujemy atomu

Rząd aktualizuje strategię energetyczna Polski. O szczegółach na konferencji poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Tak długo, jak nie pojawi się energetyka jądrowa w naszych mocach, tak długo nie będziemy mogli wycofywać mocy węglowych - podkreśliła.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Minister Moskwa powiedziała, że wspólnie ze spółkami energetycznymi "jesteśmy po analizie istniejących bloków (węglowych - PAP) pod względem technicznym i ekonomicznym, wraz z rekomendacjami modernizacji tych bloków, tak żeby w najbliższym czasie móc je utrzymać w systemie".

"Tak długo, jak nie pojawi się atom, jak nie pojawi się energetyka jądrowa w naszych mocach zainstalowanych i dyspozycyjnych, tak długo nie będziemy mogli wycofywać mocy węglowych i do tego przygotowujemy nasz system" - powiedziała minister Moskwa.

Moskwa: W 2030 r. spodziewamy się 50 GW mocy w energetyce odnawialnej

"W 2030 r. spodziewamy się już 50 giga zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach energii. (...) Jest to związane też z dużą dynamiką nie tylko rozwoju odnawialnych źródeł energii, ale z dynamiką zapotrzebowania na tę energię. Widzimy, że w 2040 r. będzie co najmniej podwojenie zapotrzebowania na energię. Wynika to z intensywnej elektryfikacji, ale też z rozwoju gospodarczego, z rozwoju przemysłu w Polsce i z planów tego rozwoju. To też jest scenariusz realistyczny, który, jeżeli się zmieni zakładamy, że zmieni się w górę" - powiedziała minister Moskwa.

Minister w poniedziałek prezentowała projekt zmiany polityki energetycznej Polski do 2040 w części elektroenergetyki. Moskwa poinformowała, że prezentowany załącznik odzwierciedla przede wszystkim plany spółek, plany polskiego sektora elektroenergetycznego.

Szefowa resortu klimatu wyraziła nadzieję, że aktualizacją w najbliższym czasie zajmie się Rada Ministrów.

"Ta aktualizacja jest najpilniejsza, stąd też zdecydowaliśmy się ją przeprowadzić w pierwszym momencie. Jesteśmy po akceptacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Mamy nadzieję, że Rada Ministrów w najbliższym czasie będzie mogła się tym dokumentem zająć" - powiedziała minister Moskwa.

Szefowa resortu klimatu podkreśliła, że najważniejsza w dziedzinie energetyki jest suwerenność i bezpieczeństwo. Dodała, że właśnie te dwa punkty zostały dodane do aktualizacji polityki energetycznej.

"Dodaliśmy do aktualizacji polityki energetycznej czwarty filar, który de facto jest pierwszym najważniejszym filarem - tym filarem jest suwerenność energetyczna rozumiana wieloaspektowo, przede wszystkim rozumiana jako brak zależności od zewnętrznych surowców i zewnętrznych dostaw i maksymalizacja źródeł w oparciu o niezależne własne źródła do produkcji energii" - powiedziała Anna Moskwa.

Moskwa: rozwiązania dot. linii bezpośrednich w najbliższym czasie na posiedzeniu rządu

"W najbliższym czasie na Radzie Ministrów będzie długo oczekiwane rozwiązanie linii bezpośrednich" - poinformowała minister podczas poniedziałkowej konferencji poświęconej projektowi zmiany polityki energetycznej Polski (PEP) do 2040 w części elektroenergetyki.

"Jest to rozwiązanie zarówno dla energetyki jądrowej, jak i dla OZE, gdzie szczególnie, tam gdzie mamy przemysły energochłonne, jest duże oczekiwanie sektora, by móc zapewnić sobie własne źródło energii" - zaznaczyła Moskwa.

Linia bezpośrednia to połączenie źródła energii, np. farmy wiatrowej bezpośrednio z odbiorcą, zazwyczaj przemysłowym, z pominięciem sieci elektroenergetycznej.

Zmiany regulacji w zakresie linii bezpośrednich zwarto w projekcie ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii. Mają zliberalizować możliwość wykorzystania linii bezpośredniej przez przedsiębiorstwa energochłonne.

autor: Aneta Oksiuta, Michał Boroń, Łukasz Pawłowski

aop/ mick/ pad/ pif/ kmz/ skr/