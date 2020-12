Nowa strategia Orange Polska. Grupa chce wrócić do wypłaty dywidend

fot. ksokolowska / Shutterstock

Nowa strategia Orange Polska ma być bardziej ewolucją niż rewolucją. Cele finansowe zostaną wyznaczone na lata 2021-23, ale inne założenia mogą sięgać dalej - poinformował PAP Biznes prezes spółki Julien Ducarroz. Dodał, że Orange Polska docelowo chce wrócić do wypłaty dywidendy, ale aby podjąć decyzję o jej wznowieniu, spółka musi m.in. znać skalę kosztów związanych z 5G oraz znaleźć współfinansowanie w ramach FiberCo.

"Pracujemy nad nową strategią Orange Polska. Pokażemy w niej naszą długoterminową wizję i kierunki rozwoju. Jeśli chodzi o cele finansowe, to w sektorze telekomunikacyjnym nawet jeden rok przynosi duże zmiany. Dlatego przy prognozowaniu wzrostu, stabilizacji czy optymalizacji, uważam, że trzyletnia perspektywa jest maksymalną, którą można realnie przewidywać” - powiedział PAP Biznes prezes.

"Nowa strategia będzie bardziej ewolucją niż rewolucją. Obecna strategia okazała się sukcesem, nie planujemy korygować tego, co się sprawdza. Działamy jednak w branży, która zmienia się szybko. Na pewno w naszej strategii znajdzie się rozwój sieci 5G. Chcemy też być firmą bardziej innowacyjną, która w większym stopniu będzie zajmowała się sztuczną inteligencją, czy wirtualną rzeczywistością. Już dzisiaj mamy +Maksa+, czyli sztuczną inteligencję w postaci asystenta głosowego, który pomaga klientom" - dodał.

Ducarroz zwrócił uwagę, że na świecie pojawia się coraz więcej danych, które trzeba gromadzić, analizować. Grupa chce uczestniczyć w tym procesie.

Zaznaczył także, że widzi jeszcze spore możliwości rozwoju Orange Polska w digitalizacji w zakresie sprzedaży i kontaktu z klientem. Przykładem produktu, który ma być rozwijany w przyszłości jest aplikacja Orange Flex, czyli w pełni cyfrowa usługa telekomunikacyjna.

Prezes zapowiedział, że horyzont nowej strategii Orange Polska, która ma być przedstawiona w II kwartale 2021 roku, nie będzie ograniczony tylko do 2021-23 roku.

"Nawet, jeśli nowa strategia będzie obejmować lata 2021-23, to nie planujemy zatrzymywać rozwoju projektu FiberCo po 2023 roku" - zaznaczył.

Działania proekologiczne

"W przypadku działań proekologicznych, nasze cele będą mieć dłuższy horyzont. Mam na myśli na przykład redukcję emisji CO2 czy neutralność klimatyczną (...) Wiemy, że wykorzystanie danych szybko rośnie. Jednocześnie chcemy zmniejszyć zużycie energii. Planujemy zdywersyfikować źródła jej pozyskiwania, żeby część z nich pochodziła z OZE. Przedstawimy konkretne cele w tym zakresie. Jeśli planuje się zmianę miksu energetycznego, zajmuje to dużo czasu, to nie jest 2-letni program, ale znacznie dłuższy" - dodał.

Orange Polska chce pomagać klientom w bardziej przyjaznych środowisku wyborach, m.in. poprzez umożliwienie im recyklingu zepsutych telefonów oraz odkupowanie używanych. Odkupione telefony są odnawiane i ponownie wprowadzane na rynek.

Strategia grupy na lata 2017-2020 zakładała stabilizację przychodów ze sprzedaży w 2019 roku i wzrost w kolejnych latach, dzięki wzrostowi liczby klientów i przychodów z usług konwergentnych, wzrostowi działalności w obszarach komplementarnych do usług telekomunikacyjnych, a także spadkowi udziału tradycyjnych usług stacjonarnych w całości przychodów. Zakładała również stabilizację EBITDA w 2018 roku i jej wzrost w kolejnych latach. Nakłady inwestycyjne miały sięgać 2-2,2 mld zł w latach 2018-2019 oraz ok. 2 mld zł w 2020 roku.

W bieżącym roku spółka wycofała się z prognozy wzrostu przychodów w 2020 roku ze względu na niepewność dotyczącą sprzedaży w drugiej połowie roku usług roamingu, rozwiązań teleinformatycznych (ICT) oraz telefonów. EBITDaL, czyli zysk EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu, ma wzrosnąć rdr.

Powrót do wypłaty dywidend?

Ducarroz poinformował, że grupa chce wrócić do wypłaty dywidendy, ale termin jej wznowienia zależy od wielu czynników.

"Jest za wcześnie, aby mówić o planach dotyczących wypłaty dywidendy. W ostatnich latach postanowiliśmy skupić się na inwestycjach. Docelowo zakładamy powrót do wypłaty dywidendy. Taka jest nasza intencja. Zależy to jednak od wielu czynników" - powiedział.

"Musimy być pewni, że nasze przychody i firma będą podążać we właściwym kierunku - realizacja strategii ma nam to zapewnić. Z drugiej strony, musimy wiedzieć, czy jest zainteresowanie współinwestowaniem w rozwój światłowodów i znać koszty związane z 5G. To pozwoli nam podjąć decyzję, kiedy możemy powrócić do wypłaty dywidendy" - dodał.

Ostatnia wypłata dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję miała miejsce w 2016 roku.

Orange Polska rozpoczął w sierpniu przegląd opcji w celu potencjalnego utworzenia partnerstwa przy budowie sieci światłowodowej przez współkontrolowany podmiot - FiberCo i w listopadzie miał otrzymać wstępne oferty inwestorów zainteresowanych udziałem w tym projekcie. W połowie 2021 roku zakładane jest podpisane umowy z potencjalnym inwestorem, a uruchomienie projektu ma nastąpić w drugiej połowie 2021 roku.

Inwestycje w kolejnych latach

Kolejnymi ważnymi czynnikami, które będą miały wpływ na inwestycje Orange Polska w 2021 roku i w kolejnych latach, jest finalny kształt ustawy o cyberbezpieczeństwie oraz aukcja 5G.

"Trudno oceniać wpływ ustawy o cyberbezpieczeństwie na nasze inwestycje, kiedy nie znamy jej ostatecznego kształtu. Musimy widzieć finalną wersję, żeby móc ocenić jej wpływ na nasze finanse. Razem z całym rynkiem telekomunikacyjnym bierzemy udział w konsultacjach, aby ta regulacja była akceptowalna dla wszystkich oraz zgodna z europejską legislacją" - powiedział prezes.

"W przypadku 5G musimy mieć jasność co do ustawy o cyberbezpieczeństwie, bo ciężko jest grać w grę, której zasady nie są znane. Mam nadzieję, że do końca roku poznamy jej finalny kształt, a na początku przyszłego roku zobaczymy założenia dotyczące rozwoju sieci 5G. Tak, żeby w drugim kwartale mogła odbyć się aukcja. Polska nie może odkładać inwestycji w 5G. To ważne dla rozwoju gospodarki kraju" - dodał.

Rząd przygotował projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie, gdzie znalazły się m.in zapisy o możliwości wykluczania dostawców sprzętu i oprogramowania z systemu zamówień publicznych. Projekt jest obecnie konsultowany.

Play podał, że możliwe ograniczenia dla Huawei we wdrażaniu usług 5G oznaczać będą dodatkowe, łączne inwestycje w wysokości około 0,9 mld zł.

Orange zainteresowany przejęciami

„Z powodu pandemii zwiększyło się zapotrzebowanie na cyfrowe rozwiązania. Klienci biznesowi potrzebują wsparcia w zakresie integracji. Ponad rok temu kupiliśmy spółkę BlueSoft. Chcemy przede wszystkim kontynuować wzrost organicznie. Jednocześnie uważnie przyglądamy się branży ICT. Jesteśmy otwarci na przejęcia podmiotów pasujących do naszej strategii z zakresu cyberbezpieczeństwa, big data, czy sztucznej inteligencji" - powiedział.

"Przede wszystkim chcemy rosnąć organicznie. Jesteśmy otwarci na przejęcia, ale czas takiej transakcji zależy od sprzedającego i kupującego" - dodał pytany, czy do akwizycji może dojść w 2021 roku.

W połowie 2019 roku Orange Polska kupił od Tokajami i Wellchosen spółkę informatyczną BlueSoft. W dniu podpisania umowy Orange zapłacił 147 mln zł.

Pozostała część ma zostać rozliczona przed końcem 2022 roku i zostanie oparta o osiągnięcie przez BlueSoft określonych celów finansowych w latach 2019 i 2020. Całkowita wartość firmy oraz łączna wartość transakcji wyniosą około 200 mln zł.

Spółka BlueSoft świadczy usługi informatyczne w obszarach takich jak: tworzenie i integracja aplikacji, dostosowywanie systemów do potrzeb klienta, analityka i usługi w chmurze.

Spadek ruchu w salonach

"W listopadzie, tak jak w poprzednich miesiącach, odczuwaliśmy mniejsze wpływy z roamingu. W porównaniu z październikiem i wrześniem odczuliśmy też mniejszy ruch klientów w salonach sprzedaży. Komunikacja dotycząca zamykania i otwierania galerii handlowych nie była do końca jasna dla klientów. To ma znaczenie, bo ok. połowa naszych punktów sprzedaży znajduje się galeriach" - powiedział prezes.

"Częściowo spadek ruchu w stacjonarnej sieci sprzedaży został skompensowany przez online. Popyt na szybki internet jest równie duży, jak obserwowaliśmy w poprzednich miesiącach" - dodał.

Orange Polska ma obecnie ponad 687 punktów sprzedaży.

"Od poprzedniego weekendu galerie są w pełni otwarte, zobaczymy, jaki będzie ruch klientów i sprzedaż. Nie spodziewam się jednak osiągnięcia poziomów z grudnia ubiegłego roku, ciągle mamy do czynienia z pandemią" - zapowiedział Ducarroz.

Prezes jest ostrożnie optymistyczny, co do perspektyw 2021 roku.

"Zapowiedzi dotyczące szczepionki na Covid 19 dają nadzieję, że 2021 rok będzie lepszy. Mam nadzieję, że branże jak np. turystyka, które zostały mocno dotknięte przez pandemię, wrócą do lepszej kondycji. To, co pozostaje niewiadomą, to sytuacja biznesu po pandemii. Należy się spodziewać jej negatywnego wpływu na ekonomię w całej Europie" - powiedział.

W jego ocenie bardzo dobrze radzi sobie segment usług teleinformatycznych Orange, bo wiele firm zdało sobie sprawę z konieczności przyspieszenia cyfrowej transformacji.

Po trzech kwartałach 2020 roku przychody grupy wzrosły o 0,2 proc. do 8,425 mld zł. EBITDAaL zwiększył się o 5,3 proc. do 2,143 mld zł, EBIT spadł o 41,3 proc. do 347 mln zł, z zysk netto zmniejszył się o 75,1 proc. do 67 mln zł.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

