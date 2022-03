Nowa partia w grze. AgroUnia oficjalnie zarejestrowana

Brzezinski: Atak na Polskę potraktujemy jak agresję na USA

Ameryka traktuje art. 5 Traktatu o NATO niezwykle poważnie, jeżeli Polska zostanie zaatakowana, potraktujemy to jak agresję na Stany Zjednoczone, to zapewnienie może być przez Polaków wzięte do serca - powiedział w wywiadzie dla Interii ambasador USA Mark Brzezinski.