Nowa organizacja ruchu na A2 i A4 w związku z systemem e-TOLL

Ostrzejsze kary dla sprawców wykroczeń drogowych. W piątek pierwsze czytanie projektu

Podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększenie wysokości grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym - do 3,5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 4,5 tys. zł - zakłada projekt nowelizacji, którego pierwsze czytanie odbędzie się w najbliższy piątek.