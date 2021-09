Polacy zapłacą za plastikowe opakowania. Nowa opłata już wkrótce

fot. Koldunov Alexey / / Shutterstock

Rząd dodaje gazu pracom nad wprowadzeniem nowej opłaty od plastikowych opakowań. Ustawa o systemie kaucyjnym trafiła do wykazu prac sejmowych. Eksperci przewidują, że za produkty trzeba będzie zapłacić około 1-2 zł więcej niż dotychczas.

Pierwsze doniesienie o wprowadzeniu systemu kaucyjnego w Polsce pojawiły się na początku tego roku. Teraz przyśpieszają prace nad wprowadzeniem nowej opłaty - kaucji od plastikowych butelek. Projekt ustawy o bezparagonowym systemie kaucyjnym na opakowania z tworzyw sztucznych trafił do oficjalnego wykazu prac rządowych.

Kilka złotych za butelkę więcej

Resort klimatu i środowiska nie podaje szczegółów projektu - m.in. tych dotyczących kwoty potencjalnej nowej opłaty. Według wyliczeń kaucja będzie wynosić minimum 50 groszy – mówił Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ). "Z sygnałów wysyłanych wcześniej przez Ministerstwo Klimatu wynika, że kaucja ma wynosić 1-2 zł od opakowania" – podaje z kolei Biznes Radio Zet. Koszt kaucji będzie prawdopodobnie wliczony w cenę plastikowego opakowania. W przypadku butelkowanej wody mineralnej wzrost ceny produktu może być nawet dwukrotny.

System kaucyjny opakowań z tworzyw sztucznych ma działać na zasadach podobnych jak zwrot szklanych butelek po piwie. Z jednym wyjątkiem - klient nie będzie musiał okazać paragonu, aby otrzymać pieniądze z opłaty z powrotem.

Nadchodzi system kaucyjny w Polsce

Celem wprowadzenie kaucji na plastikowe opakowania jest zachęcenie konsumentów do oddawania do recyklingu większej ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Przykładowo u naszych zachodnich sąsiadów system kaucyjny funkcjonuje z powodzeniem już od kilkunastu lat. Niemcy są do niego przyzwyczajeni.

W Polsce projekt wprowadzenia nowej opłaty jest częścią większych zmian, które ujmuje projekt rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) - wprowadzony jako dopasowanie polskiego prawa do dyrektywy unijnej. Na ten moment jest on na etapie przedłużonych konsultacji. Jego operatorem będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiG).

DF