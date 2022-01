Nowa aplikacja inwestycyjna od b. prezesa mBanku. Wkrótce BlackRock w ofercie

fot. IgorGolovniov / / Shutterstock

Nowa aplikacja do inwestowania w akcje zagranicznych firm oraz coraz bardziej popularne ETF- jest już dostępna dla polskich klientów. Za projektem stoi jeden z twórców mBanku.

Aplikacja WealthSeed daje dostęp do oferty inwestycyjnej zawierającej ok. 2,5 tys. akcji spółek notowanych na zagranicznych giełdach m.in. Alphabetu, Apple, Tesli czy Netflixa oraz ponad 400 ETF-ów. Wkrótce mają być dostępne akcje handlowane na GPW. W dodatku WealthSeed zapewnia dostęp do bezpłatnego konta w PLN, EUR i USD, z którego można dokonywać bezpośrednio swoich inwestycji.

Aplikacja to jeden z kanałów dostępu do inwestycyjnego menu oferowanego przez WealthSeed, drugim jest klasyczna strona internetowa. Firma zapewnia, że posiada wszystkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Jest też ankieta MIFID, która ma określić stopień wtajemniczenia potencjalnego inwestora w meandry rynku kapitałowego.

W listopadzie 2020 roku KNF udzieliła spółce Fair Place Finance, która wydała aplikację, zezwolenia na świadczenie usług inwestycyjnych, a w marcu 2021 podmiot trafił na listę małych instytucji płatniczych – czytamy na stronie WealthSeed.

Oferta z ciekawym cennikiem

Co do samej oferty, obecnie inwestować można w instrumenty z giełd Deutsche Boerse, Euronext, London Stock Exchange, New York Stock Exchange. Broker nie oferuje krótkiej sprzedaży na akcjach a tylko możliwość zajęcia pozycji na ETF, którego strategią jest wzrost wyceny wraz ze spadkiem instrumentu/indeksu bazowego. Istnieje możliwość inwestycji w instrumenty z ekspozycją na rynek kryptowalut. To regulowane produkty giełdowe (ETP) notowane na znanych giełdach Xetra czy Euronext. Nie wymagają one zakładania portfela dla kryptowalut, czy konta na giełdzie kryptowalut — informuje firma.

Interesujący jest cennik, który oprócz wspomnianych darmowych kont walutowych oferuje również darmowe transakcje inwestycyjne jeśli jej wartość przekracza 750 euro, Niższe kwoty zlecenia wiążą się z prowizją 2 euro. Darmowe są jeszcze przelewy w Polsce w ramach systemu Elixir, a aplikacja oferuje również możliwość wymiany walut. W Markecie Funduszy oprócz braku prowizji za zakup i sprzedaż jednostek klienci WeathSeed co miesiąc otrzymają zwrot do 30 proc. opłat za zarządzanie pobieranych przez fundusze.

Wkrótce portfel od BlackRock

Wkrótce oprócz dostępu do GPW ma pojawić się możliwość kupienia całego portfela inwestycyjnego opartego o indeksy akcyjne i obligacyjne, dostosowanego do profilu ryzyka klienta. Będą one oparte o produkty BlackRock – największej na świecie firmy inwestycyjnej, pod której opieką pozostają aktywa o wartości ponad 8 bilionów dolarów. To według WealthSeed oferta, która zostanie po raz pierwszy wprowadzona do Polski i udostępniona w PLN dla klientów.

Usługi bankowe są świadczone we współpracy z Aion Bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, a inwestycje klientów są objęte systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – informuje WealthSeed.

Za całym przedsięwzięciem stoją menadżerowie związani kiedyś z mBankiem i odpowiedzialni za jego sukces jako w pełni zdalnego w obsłudze banku dla klientów detalicznych. Piotr Gawron i były prezes mBanku Sławomir Lachowski liczą, że WealthSeed uda się w 2022 roku pozyskać ok. 30 tysięcy klientów.

MKu