Nowa, amerykańska szczepionka z wysoką skutecznością przeciw różnym wariantom COVID-19

Igrzyska Olimpijskie mogą przyczynić się do rozprzestrzenienia koronawirusa

Brytyjskie czasopismo medyczne „Lancet” wezwało do „globalnych rozmów” na temat organizacji Igrzysk w Tokio w czasie pandemii Covid-19 i skrytykowało międzynarodowe organizacje ds. zdrowia za milczenie w tej sprawie – podała w poniedziałek agencja Kyodo. Niezabieranie głosu na ten temat przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i inne organizacje jest próbą „odbicia odpowiedzialności”, ponieważ Igrzyska mogą przyczynić się do rozprzestrzenienia koronawirusa w Japonii i innych krajach – ocenił „Lancet” w sobotnim artykule redakcyjnym.